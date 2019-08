Wolgast

„Die Stadt Wolgast“, davon ist Dr. Ulrich Vetter überzeugt, „hat ein enormes Entwicklungspotenzial.“ Der gut erhaltene mittelalterliche Stadtkern, die Nähe zur Ferieninsel Usedom, die Geburtsstätte des Malers der Romantik Philipp Otto Runge, freie Flächen für Industrieansiedelungen, eine sehr gute Breitbandversorgung und das maritime Flair seien wichtige Pfunde, mit denen man wuchern könne.

Aber wie kann dieses Vermögen möglichst schnell und nachhaltig erschlossen werden? Diese Frage haben sich wiederum Vetter und seine fünf Mitarbeiter zu stellen und auch tragfähige Antworten zu liefern. Deshalb ist die Stadt Wolgast seit Anfang 2018 Gesellschafter der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (FEG) und zahlt jährlich 34125 Euro an die Gesellschaft.

„Hypotheken auf die Zukunft“

Seit Dienstag dieser Woche unterhält die FEG, die ihren Hauptsitz in Pasewalk hat, in Wolgast ein eigenes Büro. „In der Anlaufstelle im Existenzgründerzentrum ist zunächst immer montags und mittwochs stundenweise ein Mitarbeiter der FEG persönlich erreichbar“, sagt FEG-Geschäftsführer Ulrich Vetter. Ansonsten sei unter der Telefonnunmer 03836/261111 eine Rufumleitung geschaltet, so dass Anrufe nicht vergebens verhallen.

Mit der Büroeröffnung löst die Gesellschaft ein gegenüber der Stadt abgegebenes Versprechen ein. Vetter hatte dies Vorhaben noch einmal bekräftigt, als im März dieses Jahres einige Abgeordnete einen Rückzug der Stadt aus der FEG ins Spiel brachten. Als Begründung wurden bisher fehlende Ergebnisse angeführt und Vetter vorgehalten, allzu visionäre Vorhaben zu verfolgen.

Der erwogene Austritt ist jedoch vom Tisch, obgleich Ulrich Vetter einräumt, dass viele Projekte, die er für Wolgast im Blick habe, „Hypotheken auf die Zukunft“ seien. Konkret nennt er zum Beispiel Pläne für eine Ausstellung namens „Weltenkonstruktorium“ im Gewerbegebiet Am Poppelberg, dem früheren Industriegelände. „Wir haben das Projekt zu keinem Zeitpunkt aufgegeben“, versichert er, räumt aber ein, dass bisher „eine belastbare Finanzkonstruktion“ fehle. Inhaltlich soll es in der Schau um die Ausstellung spektakulärer historischer Ereignisse, Bauwerke, Szenen historischer Schlachten sowie maritimes Spektakel in großen Dioramen gehen.

Unterstützung für Innenstadtmanager

Auch die geplante Ansiedelung eines Kunststoff-Produzenten, der bisher mit Recyclingmaterial handele, sei am Poppelberg mit Hilfe der FEG angebahnt worden. „Nun liegt es an der Stadt, das betreffende Grundstück an der Krösliner Straße zu veräußern“, sagt Vetter. Zudem unterstütze die FEG den Wolgaster Innenstadtmanager Daniel Trebing und dessen Vertragsverlängerung um zunächst ein weiteres Jahr. „Die Tätigkeit des City-Manager ist auf viele Jahre anzulegen, denn die Wiederbelebung der Altstadt zum Beispiel durch die Ansiedelung kleiner Manufakturen braucht Zeit“, meint der FEG-Chef, der darüberhinaus die aktuelle Verkehrsführung im Stadtkern nicht für optimal hält: „Die Leute müssen bequem die die City kommen“, so sein Ratschlag.

Vetter legt Wert auf regionales Denken, wenn es um eine Wirtschaftsentwicklung geht. „Die Insel Usedom, Anklam und Wolgast sind ein zusammenhängender Wirtschaftsraum und müssen ihre Strategie gemeinsam ausrichten“, argumentiert er. Dabei seien auch die Potenziale und Belange der polnischen Stadt Swinemünde einzubeziehen.

Gesellschafter in der FEG, die vor der Bildung der Großkreise hauptsächlich im Landkreis Uecker-Randow tätig war, sind der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Städte Pasewalk, Ueckermünde, Torgelow, Anklam, Wolgast, Loitz und Strasburg. Als Unterstützer fungieren die Sparkassen Vorpommern und Uecker-Randow.

Von Tom Schröter