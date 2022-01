Wo die Chefs persönlich kochen: Gourmetmenü in der Marina Kröslin

Kröslin

Der neue Geschäftsführer des Baltic Sea Resort Kröslin, Daniel Wechsler, und Küchenchef Stefan Nerke luden erstmals exklusiv zum „Chef’s Table“ in das Restaurant „Steghouse“ im Yachthafen der Marina Kröslin ein.

Die Chefs kredenzten den 30 Gästen ein Fünf-Gänge-Gourmetmenü mit raffinierten Speisezusammenstellungen in einem schönen Ambiente. Die erste Veranstaltung der Event-Reihe war nach Aussage der Veranstalter ein voller Erfolg. Denn die Gäste seien begeistert gewesen und viele hätten einen erneuten Besuch schon angekündigt. Die Chefs freuen sich daher auf die kommenden Veranstaltungen am 29. Januar, 19. Februar, 5. und 19. März. Die Gourmetmenüs zum „Chef’s Table“ variieren bei jeder Veranstaltung. Voranmeldung ist erforderlich.

Internationale Erfahrung

Die beiden kochenden Chefs können für ihre Veranstaltung auf langjährige internationale Erfahrung verweisen: Daniel Wechsler begann seine berufliche Laufbahn im berühmten „Baron de la Mouette“ in Zürich und arbeitete später als Sommelier in der „Poissonnerie“ und im „Beef-Club“ in Genf. Der gebürtige Schweizer kochte auch für die New Yorker Cundard Line Reederei und assistierte verschiedenen Sterneköchen.

Stefan Nerke, gebürtiger Brandenburger, zog es nach seiner Kochausbildung zuerst in den Schwarzwald und dann auf die Weltmeere, wo er in der Gourmetküche der „MS Europa“ kochte. Seine Leidenschaft zum Meer hat er behalten – und von seinem jetzigen Arbeitsplatz als Küchenchef im Restaurant „Steghouse“ hat er es zum Wasser nicht weit.

Von Cornelia Meerkatz