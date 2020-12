Wo gibt es auf und rund um Usedom noch fangfrischen Karpfen zu Silvester?

Rankwitz

Karpfen geht immer, besonders an Silvester oder Neujahr. Die Feinfisch GmbH in Rankwitz hat sich darauf eingestellt und hält nach einem tollen Weihnachtsgeschäft noch genügend Karpfen bereit. In der Verkaufsstelle im Hafen wird der begehrte Fisch am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr und am Silvestertag noch bis 12 Uhr verkauft.

Frische Karpfen gibt es auch im Fischgeschäft von Birnbaum & Kruse in Hohendorf, wo am Mittwoch ab 8 Uhr verkauft wird und am 31. Dezember bis mittags geöffnet ist. Karpfen und weiteren frischen Fisch bietet auch der Fischladen in Freest an, der jeweils um 7.30 Uhr öffnet.

In der „Fischkiste“ in Zinnowitz müssen Kunden für den Karpfenverkauf vorher anrufen und den Fisch bestellen. Die Abholung wird vereinbart.

Von Cornelia Meerkatz