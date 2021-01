Wolgast

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: „33 Prozent unser Mietvertragspartner sind über 65 Jahre alt. Aber nur 8,4 Prozent unseres Wohnungsbestandes sind aktuell barrierefrei beziehungsweise -arm“, berichtet Jan Koplin, Geschäftsführer der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast. Darauf müsse die WoWi als größter Vermieter der Stadt schnellstmöglich reagieren.

„Weil die Not da ist, werden wir in den nächsten Jahren sukzessive im Bestand Wohnungen barrierefrei und -arm herrichten“, verkündet Koplin. Bis zum Jahr 2028 sollen insgesamt 246 Wohnungen entsprechend umgebaut werden. Gesamtkosten: etwa 16 Millionen Euro.

Neubaublock wird um drei Geschosse verkleinert

„In diesem Jahr“, so sagt der WoWi-Chef, „bereiten wir die ersten umfangreichen Investitionen vor, die dann 2022 umgesetzt werden sollen. Hierzu zähle der Rückbau von drei Geschossen des Wohnblocks in der Robert-Koch-Straße 10–12, so dass nur das Erd- sowie das erste und zweite Obergeschoss übrig bleiben. Der gestutzte Block solle teilsaniert und die Wohnungen preisgünstig für 5,50 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete (aktuell 4 Euro/m²) vermietet werden.

Der sich anschließende Block Robert-Koch-Straße 13/Ecke Maxim-Gorki-Straße 20 solle ebenfalls um drei Stockwerke zurückgebaut, die verbleibenden 20 Wohnungen dann jedoch im Zuge der Teilsanierung barrierearm gestaltet und mit einem innenliegenden Fahrstuhl versehen werden. „Wir wollen dort die künftige Kaltmiete auf maximal sechs Euro pro Quadratmeter begrenzen, um so älteren Bürgern mit schmalem Geldbeutel geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, verdeutlicht Koplin.

Nach dem Vorbild des Wohnhauses Thälmannstraße 7–8 sollen auch die dahinter befindlichen beiden Häuser in der Rudolf-Breitscheid-Straße 7–10 umgebaut werden. Quelle: Tom Schröter

Umfangreiche Umbaumaßnahmen seien 2022 auch in der Rudolf-Breitscheid-Straße geplant, wofür ebenfalls in diesem Jahr die Vorkehrungen getroffen würden. Hier sei beabsichtigt, die beiden Wohnhäuser Nr. 7–8 und 9–10 gemäß dem bereits 2017 umgebauten Haus in der Thälmannstraße 7–8 herzurichten. „Auch in der Breitscheid-Straße sollen innenliegende Fahrstühle eingebaut, Balkone angebracht und die insgesamt 26 Wohnungen barrierefrei beziehungsweise -arm umgebaut werden“, blickt Koplin voraus.

„Und ab 2023 soll es weitergehen“, erklärt der WoWi-Geschäftsführer. Schrittweise sollen in den Gebieten Wolgast-Nord und -Süd bis zum Jahr 2028 weitere 200 Wohnungen seniorenfreundlich umgestaltet werden.

Das vergangene Jahr 2020 schätzt Koplin aus WoWi-Sicht als ein „zwar wirtschaftlich durchschnittliches, aber trotzdem unglückliches Jahr“ ein. „Eigentlich wollten wir mit allen Wolgastern das 30-jährige Jubiläum der WoWi feiern, die aus dem VEB Gebäudewirtschaft Wolgast hervorging und 1990 gegründet wurde. Und auch die einzelnen Bauetappen unseres aktuellen Neubauvorhabens in der Steinstraße 15 sollten jeweils feierlich begangen werden. Doch Corona hat uns diese Feiern verdorben.“ Nun sei vorsichtig geplant, die WoWi-Jubiläumsparty am 28. Mai dieses Jahres nachzuholen.

Der 4,5 Millionen Euro teure Neubau des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Steinstraße 15 (früheres „Deutsches Haus“) soll indes in diesem Sommer abgeschlossen werden. „Die Bezugsfertigkeit der zwölf Wohnungen, deren Größen zwischen 45 und 156 Quadratmeter variieren, soll bis zum 1. August hergestellt sein; die Gewerberäume sollen bereits zum 1. Juni bezogen werden“, informiert Jan Koplin weiter. Für neun Wohnungen würden in den nächsten Wochen die Mietverträge unterschrieben. Für zwei kleine und die größte Wohnung könnten sich noch Interessenten melden.

Von Tom Schröter