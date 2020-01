Woche der Urteilsverkündung: Was bisher im Leonie-Prozess geschah

Am 9. Januar soll in dem wegen der Gewaltschilderungen oft schwer zu ertragenen Prozess um den Tod von Leonie (6) das Urteil gesprochen werden. OZ-Reporterin Cornelia Meerkatz hat den grausamen Fall von Anfang an begleitet und mit vielen Beteiligten gesprochen. Kurz vor dem Abschluss schildert sie ihre Eindrücke und setzt die Fakten zusammen.

Das Grab von Leonie Sophie auf dem Friedhof in Wolgast. Am 12. Januar 2019 starb das Kind in Torgelow an seinen schweren Misshandlungen. Das kleine Mädchen wäre am 31. Dezember 2019 sieben Jahr alt geworden. Quelle: Cornelia Meerkatz