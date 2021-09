Insel Usedom/Festland

Am Wochenende geht in Krummin die Deutsche Meisterschaft im Kuttersegeln über den Parcours. Die gastgebenden Vereine, der Wolgaster Kuttersegelclub Blau-Weiß und der Seesportclub Anklam, sind froh und auch stolz, die Veranstaltung nach 2019 nun bereits zum zweiten Mal in Krummin ausrichten zu können.

Etwa 40 Kutter mit jeweils sechs bis acht Crewmitgliedern werden erwartet. Zusammen mit Begleitpersonen rechnet der Deutsche Seesportverband als Veranstalter an dem Wochenende mit insgesamt etwa 500 teilnehmenden Personen. Eröffnet wird die Veranstaltung bereits am Freitag um 14 Uhr, wobei das 1. Pommersche Blasorchester Wolgast die Nationalhymne erklingen lässt. Der Start der Wettbewerbe erfolgt am Freitag um 16 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils um 9 Uhr. Die Siegerehrung ist am Sonntag ab 15 Uhr vorgesehen.

In Krummin wird von Freitag bis Sonntag zum zweiten Mal die Deutsche Meisterschaft im Kuttersegeln ausgetragen. Quelle: privat

Im Rahmen der Veranstaltung „Kunst:Offen in Vorpommern“ heißt die Künstlerin Ilona Butz in ihrem Atelier im Buchenweg 1 in Ückeritz interessierte Gäste herzlich willkommen. Am Sonnabend und am Sonntag sind ihre Acryl- und Ölbilder sowie Grafiken und Plastiken jeweils von 10 bis 18 Uhr zu bewundern. Der Eintritt ist frei.

Die St.-Johannis-Kirche in Lassan ist am Sonnabend um 19 Uhr Ort einer Lesung mit Ariane und Axel Eichenberg. Im Rahmen der laufenden Ausstellung „Hoch hinaus“ zitieren sie Texte von Friedrich Hölderlin (1770-1843). Zwanzig Jahre nachdem der islamistische Terror das World Trade Center in New York zum Einsturz brachte, wagen die Galeristen einen Versuch, das Gedenken durch denjenigen zu entzünden, der 36 Jahre bis zu seinem Tod im Tübinger Turm verbracht hat: Friedrich Hölderlin.

Am Sonnabend findet landesweit die 14. BIO-Landpartie statt. Von 12 bis 17 Uhr können Besucher im Bistro der Lassaneria in Lassan, Markt 11, Pflanzenköstlichkeiten genießen, wie zum Beispiel leckere Suppen, Gemüsekuchen, Quiches mit Salat aus eigener Herstellung sowie Dresdner Eierschecke, Mohntorte und glutenfreie Rohkosttorte. Die Inselkäserei Usedom in Welzin lockt mit Führungen durch die Käserei, Livemusik sowie mit der Verkostung und dem Verkauf von Bio-Käse.

Sir Harry (Erwin Bröderbauer) und Peenethalia Teichhofer (Frida Gräntzel) stehen im Anklamer Theaterspektakel „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ im Mittelpunkt der Handlung. Quelle: privat

Am Wochenende wird in Ziethen bei Anklam mit einer Festveranstaltung an das 100-jährige Bestehen des historischen Senkgartens erinnert und dessen Wiederaufbau feierlich begangen. Die Gemeinde beteiligt sich daran mit einem Dorffest im Gutspark am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr. Eine Liveband lässt Blasmusik erklingen und auch für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt.

Am Sonntag lädt der Mühlenverein von 10 bis 16 Uhr zum Tag des offenen Denkmals und zum Mühlentag an der Bockwindmühle Pudagla ein. Das Programm beinhaltet das Mahlen von Korn bei Wind, Mühlenführungen und die Verkostung von Brot aus dem Lehmbackofen. Es gibt hausgebackenen Kuchen sowie Herzhaftes vom Grill. Die Gruppe Hagstone zelebriert Livemusik. Kinder können basteln, während die Eltern über den Mühlenmarkt schlendern, auf dem mit Naturprodukten gehandelt wird.

Am Sonntag ab 14 Uhr wird in der St.-Christophorus-Kirche in Kröslin Jubelkonfirmation gefeiert. Quelle: Tom Schröter

Mit dem Open Air „Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit“ beendet die Vorpommersche Landesbühne auf dem Theaterhof in Anklam die diesjährige Spielzeit. Noch bis Sonntag steht täglich um 19.30 Uhr Sir Harry im Mittelpunkt des ebenso amüsanten wie turbulenten Spektakels. Dieser erfand einst das Anklamer Bier, was auf wenig Gegenliebe bei seinen Schwestern stieß. Er ertränkte sie dafür in Bierfässern und nun leben sie als Gespenster in der Brauerei. Ein bayrischer Brauerei-Fachmann, der das Brauhaus später kauft, will sich der Spukgestalten entledigen, was aber nicht so einfach ist. Karten unter: Telefon 0 39 71/2 68 88 00.

Am Sonntag feiert die Kirchengemeinde Kröslin um 14 Uhr Jubelkonfirmation für all jene, die vor 25, 50, 60, 65 und 70 Jahren eingesegnet wurden. Zum Jubiläum sind auch zugezogene Einwohner eingeladen, die in anderen Orten konfirmiert wurden.

Am Sonntag lädt der Förderverein zum Tag des offenen Denkmals von 11 bis 16 Uhr zur Besichtigung der St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof in Wolgast ein. Von 15 bis 16 Uhr findet ein Benefizkonzert zugunsten der durch einen Brandanschlag Mitte Juni beschädigten Wolgaster St.-Jürgen-Kapelle statt. Robert Meyer musiziert auf seinem Theremin.

