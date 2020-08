Wolgast/Karlshagen

Moderne Löschtechnik, Gesang, Tanz im Freien und Wissenswertes zu Peenemünde, das alles ist am Wochenende zu erleben:

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast veranstalten am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür. Interessierte aller Altersgruppen sind am Gerätehaus an der Chausseestraße 45a herzlich willkommen. Für Kinder sind eine Hüpfburg sowie eine Bastel- und Malstraße aufgebaut. Zudem präsentieren die Brandlöscher ihre vielseitige Technik. Auch zwei Vorführungen und eine Technikschau stehen auf dem Programm.

Singen auf der Wiese heißt es am Sonnabend in Liepe: Das Netzwerk Usedom Ganz Gesund lädt zum Mitsingabend um 19.30 Uhr an der Dorfkirche in Liepe ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Musik am MEER“ erklingt in Karlshagen: Die Honky Tonk Boys singen am Sonnabend live um 19 Uhr am Strand beim Rettungsturm (10 M). Die Band bringt das Lebensgefühl und die unvergessenen Songs der frühen 60-er bis Anfang der 70-er Jahre auf die Strandbühne. Die Honky Tonky Boys machen mit ihren live gespielte Gitarren und den passenden Stimmen die Hits der Beatles, Van Morrison, The Mavericks, Elvis und vieler anderer wieder lebendig. Der Eintritt ist frei.

Zu einem Vortrag „ Peenemünde und die Geheimwaffen des 3. Reiches“ wird am Sonntag um 19.30 Uhr in das „ Haus des Gastes“ Karlshagen eingeladen. Manfred Kanetzki vom Förderverein des Historisch-Technischen Museums Peenemünde stellt in seinem historischen Vortrag anschaulich die Entwicklung der Peenemünder Versuchsanstalten dar. Er gibt Einblicke in viele Details und Hintergründe der Entwicklung, Erprobung und dem Einsatz der verschiedensten Waffensysteme.

Eine Anmeldung ist notwendig. Der Eintritt ist mit Karlshagener Kurkarte frei, ohne Kurkarte beträgt er 3 Euro.

Von Cornelia Meerkatz