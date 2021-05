Spantekow

Ein in Spantekow bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswlad) gefundener toter Wolf wird untersucht. Damit soll die Todesursache geklärt werden. Das Tier sei am Dienstag im Landgrabental gefunden worden, teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit. Es handelt sich demnach um die Wölfin „Juli“, die aus Sachsen über Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern eingewandert ist und seit letztem Sommer im Land lebte.

Fotoaufnahmen hatten bestätigt, dass sich „Juli“ mit einem anderen Wolf in der Gegend um das Landgrabental niedergelassen hatte. Der Kadaver soll nun im Berliner Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht werden.

Laut Angaben des Ministeriums wird davon ausgegangen, dass die Wölfin an Geburtskomplikationen gestorben ist, nachdem sie das erste Mal trächtig war.

Von dpa