Wofür Trassenheide dieses Jahr Geld ausgibt

Trassenheide

Straßen sollen saniert, Grundstücke gekauft und ein Bebauungsgebiet erschlossen werden. Auch für die Feuerwehr ist Geld eingeplant – all das steht im 42 Seiten umfassenden Haushalt, den die Trassenheider am Mittwochabend im „Haus des Gastes“ einstimmig beschlossen haben.

Knapp 2,4 Millionen Euro sind es insgesamt bei den „Auszahlungen“, was Investitionen bedeutet. Investieren kann das Ostseebad allemal, denn die finanzielle Situation ist gut. „Die Gemeinde verfügt mit Jahresbeginn über liquide Mittel in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro“, sagt Andi Seehase von der Kämmerei des Amtes Usedom-Nord. Zum Jahresende sollen es noch rund 1,7 Millionen Euro sein, die die Trassenheider auf der hohen Kante haben. „Das Geld brauchen wir auch, um bei zukünftigen Maßnahmen den notwendigen Eigenanteil aufbringen zu können“, so Seehase.

Grundstück für kommunales Entwicklungsgebiet

Den Löwenanteil der Investitionen in diesem Jahr macht der Ankauf einer Fläche im Mühlenweg aus. Dafür sind rund eine Million Euro eingeplant. Die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) will ein knapp sieben Hektar großes Grundstück verkaufen. Die Trassenheider wollen sich davon ein großes Stück als kommunales Entwicklungsgebiet sichern.

Jeweils rund eine Viertelmillion Euro sind eingeplant für den Ausbau des Mölschower Weges und der Forststraße. Für die Erschließung des B-Planes „Wohngebiet Kiefernhain“ sind 50 000 Euro für die Planung reserviert, im nächsten Jahr stehen für die Erschließung rund 500 000 Euro im Etat. Die Gemeinde plant neben dem Vostra-Gelände ein Wohngebiet mit 36 Wohneinheiten sowie den Bau eines Mehrgenerationenhauses.

Letzteres soll knapp drei Millionen Euro kosten. „Wir wissen noch nicht, ob wir eine Chance auf Förderung haben“, sagt Verwaltungschefin Kerstin Teske. Über die „Wirtschaftsförderung“ sei es nicht möglich. „Wir müssen andere Fördertöpfe anzapfen und brauchen ein tragfähiges Konzept, was wir mit den Vereinen erarbeiten“, so Trassenheides Bürgermeister Horst Freese.

Mehr Geld für Vereine

Stichwort Vereine: Bei der Unterstützung stockt die Kommune in diesem Jahr auf – statt 5100 Euro gibt es 7000. Mit 18 400 Euro subventioniert die Gemeinde die Kurabgabe. Einwohner, die in Trassenheide mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, haben die Möglichkeit, für bis zu vier Familienangehörige kostenlose Kurkarten zu beantragen.

Ob die 80 000 Euro in diesem Jahr abgerufen werden, die Trassenheide für den Ersatzneubau des Schöpfwerks in Mölschow eingeplant hat, steht noch nicht fest. Mit der Planung wurde inzwischen eine Firma aus Rostock beauftragt. Mölschow, Trassenheide und Karlshagen beteiligen sich an dem Bau, den der Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom realisieren will.

Für die gute Haushaltslage spreche auch, dass Trassenheide aktuell keine Kreditbelastung habe. „Im Amtsbereich ist das einmalig und sichert liquide Mittel“, so Seehase. Da sei auch zu verkraften, dass an den Kreis in diesem Jahr rund 25 000 Euro mehr zu überweisen sind. Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen schraube man die Erwartungen (2020 waren es 530 000 Euro) zurück. 2021 wird mit rund 450 000 Euro gerechnet. „Knapp 25 Prozent der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes werden durch Gewerbesteuereinnahmen gedeckt. Das zeigt die Abhängigkeit der Gemeinde von einem funktionierenden Gewerbe“, so Andi Seehase.

Von den gegenwärtig 181 Gewerbebetrieben sind 38 gewerbesteuerpflichtig. Um das Gewerbe zu stärken und noch mehr Firmen anzusiedeln, will die Gemeinde von der Landgesellschaft MV rund 5,5 Hektar neben dem Gewerbegebiet ankaufen. 380 000 Euro sind dafür im Etat eingeplant.

Von Henrik Nitzsche