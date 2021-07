Wohnen in den Kaiserbädern auf Usedom – Wer kann sich das noch leisten?

Bansin

Auf einer früheren Ackerfläche in Bansin-Dorf können sich Menschen ihren Traum vom eigenen Heim erfüllen. Nicht erste Reihe, nicht zweite und dennoch liegt der Verkaufspreis je Grundstück (500 bis 550 Quadratmeter) bei 220 000 Euro, was gerade für junge Familien unerschwinglich sein dürfte. Ortswechsel Wohnanlage Seepark Bansin (Privateigentümer): „Hier sind bald keine Bansiner mehr da, weil die Mieten immer weiter angehoben werden. In den letzten drei Jahren lag die Steigerung bei mir bei 175 Euro“, sagt Johanna Arbeit. Die Gemeindevertreterin lebt in sechster Generation in Bansin. „Mit so einer Entwicklung vertreiben wir die älteren Menschen aus unserem Seebad“, sagt sie.

Zwei Beispiele aus den Kaiserbädern, wie sich das Wohnen in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf gegenwärtig anfühlt. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) formuliert es überspitzt so: „Es soll kein Ort werden wie Disneyland, wo abends die Tür zugemacht wird und niemand mehr da ist.“

Über 50 Prozent Pendler

Gut, ganz so drastisch ist es noch nicht. Allerdings: „Über 50 Prozent der Menschen, die hier arbeiten, sind nicht mehr Einwohner der Gemeinde“, sagt sie bei der jüngsten Runde im Bansiner „Haus des Gastes“. Das Energieministerium machte im Rahmen seiner Dialogtour zur „Zukunft des Wohnens“ Station in den Kaiserbädern.

Einer Destination mit 3,9 Millionen Übernachtungen im Jahr, deren Einwohnerzahl schrumpft – 2014 lebten hier noch 8900 Menschen, 2021 nur noch um die 8400. „Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der touristischen Betten von 2018 auf 2019 um 7,3 Prozent gestiegen“, so die Bürgermeisterin, die auch den Altersdurchschnitt anspricht. Heringsdorf liegt mit 51 Jahren deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der auf 44 Jahre kommt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit sozialem Wohnungsbau und Millioneninvestitionen in die Infrastruktur steuert die Gemeinde dagegen, wie die Verwaltungschefin betont. Rund 14 Millionen Euro will die Kommune über die eigene Wohnungsgesellschaft in den nächsten Jahren für den sozialen Wohnungsbau in die Hand nehmen. „Zu einem Lebensort gehören auch Wohnungen“, sagt Geschäftsführer Mike Speck und spricht bei den geplanten drei Vorhaben von einer Größenordnung, die es in der 30-jährigen Geschichte der Gesellschaft so noch nicht gegeben hat.

Vier Stadthäuser mit 40 Wohnungen

Bis Jahresende sollen in der Ahlbecker Wiesenstraße 13 Sozialwohnungen (11 Zweiraum-, 2 Dreiraumwohnungen) entstehen. In der Bansiner Seestraße sind für knapp acht Millionen Euro vier Stadthäuser mit 40 Sozialwohnungen (Ein- bis Vierraumwohnungen) geplant. „Baubeginn soll hier im zweiten Quartal 2022 sein“, so Speck. Und wieder nach Ahlbeck: 2023 könnte der Startschuss in der Saarstraße (aktuell Parkplatz) für den Bau von weiteren Sozialwohnungen (4 Mio. Euro) fallen.

„Dazu kommt für uns noch die Modernisierung und Instandsetzung des bestehenden Wohnungsbestandes“, sagt Speck und unterstreicht die enorme Herausforderung, der sich die Gemeinde stellt.

Stellen muss, denn bezahlbarer Wohnraum ist kaum vorstellbar bei den aktuellen Immobilienpreisen. „Wir erleben eine starke Verteuerung. Der Kaufpreis liegt in Heringsdorf aktuell für eine 60-Quadratmeter-Wohnung bei über 5000 Euro je Quadratmeter. Im Land liegen wir da bei 3630 Euro“, so die Bürgermeisterin. Auch bei den Mietpreisen liegen die Kaiserbäder deutlich über dem Landesdurchschnitt – für eine 60-Quadratmeter-Wohnung sind es 9,59 Euro in Heringsdorf, 6,32 Euro je Quadratmeter im Land.

Mit Satzung Wohngebiete schützen

Doch Wohnungsbau allein reiche nicht, um Heringsdorf vor einem zweiten Sylt – kaum noch Platz für Einheimische – zu bewahren. „Dazu brauchen wir Instrumentarien mit rechtlichen Möglichkeiten“, so die Bürgermeisterin.

Wie beispielsweise eine Erhaltungssatzung, mit der Wohngebiete vor einer Umwandlung in Ferienwohnungen geschützt werden können, so Energieminister Christian Pegel (SPD). „Möglich ist auch eine Satzung, die gegen Zweckentfremdung von Wohnraum wirkt“, so Pegel, der das Beispiel Stolpe bringt. Die Stolper hatten unter Bürgermeister Falko Beitz die „Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ auf den Weg gebracht. Das Regelwerk richtet sich gegen die Umnutzung von Wohnraum in touristische Übernachtungsmöglichkeiten.

Laut Marisken ist das bereits in den Heringsdorfer Ausschüssen ein Thema gewesen. Pegel allerdings warnt: „Sie brauchen aber eine grundsolide Satzungsbegründung.“

Von Henrik Nitzsche