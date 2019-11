Wohnhaus in Relzow ausgebrannt

Relzow/Murchin

Am Montagabend stand in der Ortschaft Relzow nördlich von Anklam ein Wohnhaus lichterloh in Flammen. Nachdem gegen 18.30 Uhr Feueralarm ausgelöst worden war, eilten mehrere Feuerwehren aus Murchin und Umgebung zum Brandort.

Das Einfamilienhaus brannte in voller Ausdehnung. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. „Offenbar konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen“, sagte ein Sprecher am Abend. Anhaltspunkte für eine eventuelle Brandstiftung gebe es keine. Aller Voraussicht nach werde am Dienstag ein Brandursachenermittler vor Ort analysieren, durch welche Umstände das Feuer ausgelöst wurde.

Mindestens sechs Feuerwehren aus Murchin und Umgebung kamen beim Wohnhausbrand in Relzow zum Einsatz. Quelle: Tom Schröter

Zahlreiche Feuerwehrleute bemühten sich nach Kräften, den Brand zu bekämpfen.

Wie der Polizeisprecher informierte, waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Lassan, Murchin, Rubkow, Ziethen, Menzlin und Anklam im Einsatz. Die Anklamer Kameraden waren sogar mit einer Drehleiter vor Ort.

