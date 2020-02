Wohnhaus mit Töpferei brennt in Ducherow: 450 000 Euro Schaden

Ducherow

Eine Töpferei in Ducherow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Dienstagmittag gebrannt. Nach Angaben der Polizei sollen Schornstein und Ofen einer Töpferei gebrannt haben. Das Wohnhaus in dem sich die Töpferei befand brannte schnell in voller Ausdehnung.

Die beiden Bewohner, die sich im Haus befanden, blieben unverletzt. Circa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ducherow, Anklam und Löwitz kamen zur Brandbekämpfung. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 450 000 Euro geschätzt.

Ursache unklar

Die Löschmaßnahmen dauerten mehr als drei Stunden an. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Von OZ