Wohnmobile drängen sich am Wolgaster Stadthafen

Wolgast

Die Stadt Wolgast bietet Nutzern von Wohnmobilen seit geraumer Zeit eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit direkt am Wasser. Während der laufenden Urlaubssaison machten schon zahlreiche Fahrer von Mobilheimen und Caravans am festlandseitigen Kai des Stadthafens Station, um in maritimer Umgebung unentgeltlich die Nacht zu verbringen.

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) musste sich daher aus den Reihen der Kommunalpolitik schon die Frage gefallen lassen, ob es sich die Stadt finanziell leisten kann, diese potenzielle Einnahmequelle ungenutzt zu lassen. Auf OZ-Anfrage teilte er mit, dass es in Deutschland grundsätzlich nicht verboten sei, für eine Nacht mit einem Wohnmobil auf einem Parkplatz zu stehen. „Wenn wir dafür am Stadthafen Gebühren erheben, müssten wir auch eine gewisse Infrastruktur vorhalten, wie zum Beispiel Strom- und Wasseranschlüsse, die bisher aber nicht vorhanden sind.“

Straße Am Speicher wird ab September ausgebaut

Zudem verwies Weigler darauf, dass Mitte September ohnehin mit dem geplanten Neuausbau der Straße Am Speicher inklusive der Kreuzung Am Kai begonnen werde, so dass der betreffende Bereich am Hafen spätestens ab diesem Zeitpunkt auch für die Wohnmobil-Besitzer nicht mehr nutzbar sei. Die Erneuerung der Straße von der Kreuzung bis zum Werfttor werde vom Schweriner Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung finanziell gefördert und soll bis zum Juni kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprünglich sollte im gleichen Zuge der Bahnhof „Wolgast Hafen“ auf die dem Runge-Platz zugewandte Gleisseite umverlegt werden, um für die Bahnreisenden künftig die Wege zu verkürzen. Hier kollidieren laut Weigler jedoch die geltenden Förderrichtlinien mit der von der Usedomer Bäderbahn benötigten Bahnsteighöhe, so dass dieses Vorhaben aktuell nicht umgesetzt werden könne.

„Perspektivisch“, so verkündete der Bürgermeister, „sollen in Wolgast den Nutzern von Wohnmobilen zusätzliche geeignete Stellplätze mit der entsprechenden Infrastruktur angeboten werden.“ Hierfür seien Flächen zum Beispiel am Weidehof, am Fischmarkt und in Mahlzow ins Auge gefasst. Auch das erwähnte Terrain am Stadthafen böte sich nach dem Abschluss der erwähnten Straßenbaumaßnahmen hierfür zumindest als Zwischenlösung an, meint Weigler.

Von Tom Schröter