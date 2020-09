Wohnpark Heringsdorf: AfD springt Investor zur Seite

Heringsdorf

Der Wohn- und Gesundheitspark im Heringsdorfer Setheweg ruft jetzt die AfD auf den Plan. In einem Schreiben, das in den Briefkästen vieler Haushalte in den Kaiserbädern landete, wird das Projekt von Prof. Dietmar Enderlein als „Alleinstellungsmerkmal“ in MV bezeichnet. Die Gemeindevertreter der Alternative für Deutschland (AfD) würden hinter dem Bau von Mietwohnungen, Sozialwohnungen und der Seniorenresidenz stehen. Vorgesehen sind insgesamt 115 Wohneinheiten sowie ein Gesundheitszentrum.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan hatte in der August-Sitzung mit hauchdünner Mehrheit die nächste Runde passiert. Seit gestern liegt der Plan für 30 Tage öffentlich aus. Den Gemeindevertretern, die damals gegen das Projekt stimmten, wird jetzt von der AfD vorgeworfen, sich „gegen eine gute Entwicklung“ und „gegen einen sozial gerechteren Lebensraum zu stellen“.

„Schlechter Stil gegenüber allen Fraktionen“

Im Fokus der Kritik steht in dem Schreiben eine Gruppe aus Parteien und Wählervereinigungen des linken Spektrums, angeführt von Hans-Jürgen Merkle. Anfeindungen und Vorwürfe richten sich in dem Blatt vor allem gegen seine Person. Auf Nachfrage wollte sich Merkle zu dem Papier aber nicht äußern.

Sven Brümmel vom Kaiserbäderbündnis. Quelle: privat

Für Sven Brümmel ( Kaiserbäderbündnis), der auf der Liste auftaucht, weil er gegen den B-Plan stimmte, ist das „ganz schlechter Stil gegenüber allen Fraktionen. Das sind falsche Informationen“, so Brümmel. Er hatte kritisiert, dass von ursprünglich 20 nur noch zehn Sozialwohnungen gebaut werden sollen.

Der Bauherr begründete das mit dem fehlenden Nachweis über den Bedarf an Sozialwohnungen in der Gemeinde. „Die AfD kann anscheinend damit leben, dass zehn Wohnungen aus dem Planungsbestand genommen wurden, wir nicht.“ Brümmel sieht keine Basis mehr für eine vernünftige Zusammenarbeit. „Mit dem Schreiben haben sie sich selbst zerlegt.“

AfD-Gemeindevertreter distanziert sich von Schreiben

In dem Papier ist die Rede von „Wir, die Gemeindevertreter der AfD“ – drei sitzen in der Gemeindevertretung. Einer davon ist Jörg Erdmann. Er distanziere sich von dem Schreiben. „Ich habe da keine Anteile dran. Ich bin damit nicht einverstanden und will damit auch nicht in Verbindung gebracht werden“, sagt Erdmann. Die Arbeit in der Fraktion werde er ruhen lassen, Gemeindevertreter will er allerdings bleiben.

Für Nils Krohn, Fraktionschef des Kaiserbäderbündnisses, ist das eine Vermischung von Kommunal- und Landespolitik. „Das ist kein feiner Ton. Heringsdorf darf nicht zur Landeswahlkampfzone erklärt werden.“

Beim Land ist das Thema längst angekommen. „In Schwerin heißt es, dass die Linken gegen den Bau von Sozialwohnungen sind“, sagte Johanna Arbeit (Linke) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie bezieht sich auf mehrere Telefonate mit Landes-Fraktionsmitgliedern. „Unsere Bürgermeisterin hat in Schwerin auch angerufen und gemeint, hier braut sich was zusammen“, sagt Johanna Arbeit.

Vertrag weist Mängel auf

Jeannine Rösler, Mitglied der Linksfraktion im Landtag, bestätigt das Gespräch mit Laura Isabelle Marisken (parteilos). „Die Bürgermeisterin hat nur den Hinweis gegeben, dass hier vielleicht ein Bild entsteht, worüber wir uns wundern könnten. Sie hat keinen Einfluss genommen. Natürlich sind die Linken nicht gegen sozialen Wohnungsbau. Das hat aber was mit kommunaler Selbstverwaltung zu tun. Wir vertrauen unseren kommunalen Vertretern“, sagt Jeannine Rösler.

Johanna Arbeit gehört der Fraktion Kaiserbäderbündnis an und bezieht ihr damaliges Nein auf den Durchführungsvertrag, mit dem die Kommune die zu erbringenden Erschließungsmaßnahmen mit dem Investor regelt. „Ich bin nicht gegen den B-Plan oder das Gesundheitszentrum. Die Bauausschussvorsitzende ( Constanze Christoph d.R.) hat uns informiert, dass der Vertrag erhebliche Mängel aufweist. Im Streitfall würde das zu Lasten der Gemeinde gehen und uns somit der B-Plan auf die Füße fallen“, begründet Johanna Arbeit ihre ablehnende Haltung.

Wer zahlt die äußere Erschließung?

Auch Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig hat „Bauchschmerzen“ mit dem Durchführungsvertrag, der deshalb auch nicht Gegenstand der August-Abstimmung war. „Wir haben uns jetzt Rechtsbeistand geholt. Es geht auch um die äußere Erschließung“, so Hartwig.

Die soll laut Enderlein die Gemeinde realisieren. „Ich mache die innere Erschließung“, sagt der Investor. Dass er jetzt Unterstützung von der AfD bekommt, damit habe Enderlein kein Problem. „Es geht um das Projekt. Da ist Unterstützung jeglicher Art willkommen.“

In der Verwaltung sieht man die Erschließung anders. Der Bauamtsleiter bezieht sich auf den B-Plan (Nr. 26) von Enderleins Vorgänger. Im städtebaulichen Vertrag sei dort festgeschrieben, dass der Vorhabenträger die Kosten für die äußere Erschließung trägt. „Wir reden hier vom Ausbau des Sethewegs und des Bansiner Landwegs und einer geschätzten Bausumme von 2,3 Millionen Euro. Ich kann ihn verstehen. Inwieweit ihm die Gemeinde entgegenkommt, kann ich nicht sagen“, sagt Andreas Hartwig. Beide Seiten müssen den Durchführungsvertrag unterzeichnen, ansonsten würde der Bebauungsplan nicht durchgehen.

Enderlein, der bei Umsetzung des Projektes rund 35 Millionen Euro investiert, geht nun in die Offensive. Er will alle Fraktionen der Heringsdorfer Gemeindevertretung einladen, „um mit mir über alle offenen Fragen und Problemstellungen zu sprechen“.

Von Henrik Nitzsche