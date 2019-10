Wohnungen in Zinnowitz vor Verkauf: Mieter haben Angst vor Rausschmiss

Zinnowitz

In der Zinnowitzer Wohnanlage im Wiesenweg gibt es derzeit nur ein Thema – die geplante Privatisierung zu Eigentumswohnungen. Angst macht sich breit. „Ich bin 2008 eingezogen, um hier meinen Lebensabend zu verbringen. Jetzt bin ich in Sorge, dass das nicht mehr geht“, sagt Carola Fischer aus dem Wiesenweg 20.

Sie bezieht sich auf ein Schreiben der Sächsischen Hausverwaltungsgesellschaft mbH aus Leipzig, die im Namen des neuen Eigentümers den Mietern in den Wohnungen Wiesenweg 20 bis 23 mitgeteilt hat, dass die Wohnanlage privatisiert werden soll. Sie als Mieterin habe nun die Möglichkeit, die Wohnung käuflich zu erwerben, „denn der Gesetzgeber hat Ihnen ein Vorkaufsrecht eingeräumt, so dass Sie Ihre Wohnung dauerhaft zur eigenen Nutzung sichern können“, heißt es in dem Schreiben.

„Von meiner kleinen Rente kann ich die Wohnung doch nicht kaufen. 160 000 Euro für 48 Quadratmeter – wie soll das gehen?“, fragt die Seniorin und spricht von vielen Nachbarn, denen es ähnlich geht. So wie Elli Dragon, die vor neun Jahren aus Berlin nach Usedom gekommen ist. „Ich bin empört. Denken diese Leute auch mal darüber nach, was sie mit den alten Menschen hier machen. Die kann man doch nicht so einfach verschieben. Es gibt keine Moral mehr“, sagt die Zinnowitzerin. Viele, die hier leben, seien weit über 80.

Gesetzgeber räumt Drei-Jahres-Schutz ein

Sollte vom Kaufangebot nicht Gebrauch gemacht werden, räumt der Gesetzgeber dem Mieter eine Drei-Jahres-Frist ein, in der eine Kündigung wegen Eigenbedarfs nicht ausgesprochen werden kann. Carola Fischer will daran gar nicht denken.

Vor elf Jahren entstanden auf der Fläche vier Wohngebäude mit insgesamt 56 barrierefreien Wohnungen. Der Bebauungsplan Nr. 16 „Wohnbebauung am Erlengrund“ ließ damals deshalb in dem Baufeld nur altersgerechte Wohngebäude zu. Gegenwärtig liegt in der Amtsverwaltung allerdings die dritte Änderung des B-Planes Nr. 16 aus. Damit soll die Einschränkung „altersgerechte Wohngebäude“ entfallen.

„Der neue Eigentümer hatte vor gut einem Jahr bei der Gemeinde den Antrag gestellt, den B-Plan dahingehend zu ändern, da mittlerweile dort auch viele junge Familien wohnen. Weil ich die Ängste der Bewohner nachvollziehen kann, sind wir bemüht, mit dem Eigentümer eine gute Lösung zu finden“, sagt Martina Färber, Vorsitzende des Zinnowitzer Sozialausschusses.

Sollte der Zusatz „altersgerecht“ wegfallen, könnte die im Ostseebad gestiegene Nachfrage nach Wohnungen besser gedeckt werden. In der Begründung der B-Plan-Änderung heißt es weiter dazu: „Die bereits barrierefrei errichteten Wohnungen im Änderungsbereich stehen dabei angesichts einer entsprechenden Ausstattung weiterhin auch älteren Menschen zur Verfügung. Mit dem Verzicht auf die planungsrechtliche Festlegung ausschließlich auf ältere Menschen, kann jedoch dauerhaft eine bedarfsgerechte Nutzung der Wohnungen sichergestellt werden.“

Gehrke : Werden uns für die Mieter einsetzen

Weil das Objekt von privat zu privat verkauft wurde, seien der Gemeinde aber die Hände gebunden. „Natürlich werden wir uns für die Mieter einsetzen“, verspricht Bauausschussvorsitzender Wolfgang Gehrke, der von der Unruhe unter den Mietern und einem anonymen Schreiben gehört hat. Zwischen der Gemeinde und dem Eigentümer habe es bereits ein Gespräch gegeben. „Wir wollen eine Lösung finden, die den Mieter besser stellt, als das Gesetz es vorsieht. Wir werden ganz harte Forderungen stellen“, so Gehrke. Die Gemeinde könne auch zu jedem Zeitpunkt das laufende Verfahren zur B-Plan-Änderung beenden.

Am 2. Oktober soll es die nächste Runde zwischen der Kommune und dem Investor geben. Zwei Tage später, am 4. Oktober, ist um 16 Uhr im Beratungsraum in der Möwenstraße eine Mieterversammlung geplant. Dass an diesem Tag die Einspruchsfrist für die ausgelegte B-Plan-Änderung endet, hat aus Sicht des Bauausschussvorsitzenden nichts mit der Versammlung zu tun. „Wir hatten das rechtzeitig im Amtsblatt kommuniziert.“

Dass die 56 Wohnungen inzwischen auf der Immobilienseite der Sparkasse Vorpommern zum Verkauf angeboten werden, sorgt nicht gerade für eine Beruhigung unter den Mietern. „Die Häuser sind alle mit einem Aufzug ausgestattet, so dass sich die Wohnungen hervorragend als Altersruhesitz eignen“, heißt es auf der Homepage. Eine gewerbliche Ferienvermietung sei nicht möglich. Die Hausverwaltungsgesellschaft wollte sich auf Anfrage der OZ dazu nicht äußern.

Mehr zum Thema:

Rohbau für Wolgaster Millionenprojekt gestartet

Alte Polizeivilla: Kinderhospiz vom Tisch?

Arbeiten B 110: Fünf Wochen Vollsperrung

Von Henrik Nitzsche