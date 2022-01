Wohnungsbrand in Wolgast bringt Mieter in große Not

Wolgast

Ein Wohnungsbrand und eine polizeiliche Festnahme sorgten in der Nacht zum Sonntag in Wolgast-Nord für eine Menge Aufregung. Im Hausaufgang in der Robert-Koch-Straße 23 stand eine Ein-Raum-Wohnung in hellen Flammen. „Als wir eintrafen, befand sich die Wohnung bereits im Vollbrand. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance, sie zu retten“, schildert Einsatzleiter Matthias Stüber, Gemeindewehrführer von Wolgast/Hohendorf.

„Wir haben uns daher auf die Rettung der Mieter konzentriert, die über der brennenden Wohnung leben“, so Stüber. „Es gab eine starke Rauchentwicklung und wir wussten nicht, wie viel Qualm in die oberen Stockwerke zieht.“

Drei Mieter wurden per Drehleiter befreit

Insgesamt 48 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Quelle: Tilo Wallrodt

Drei Personen wurden per Drehleiter aus ihren Wohnungen befreit. Eine Frau hatte von einem Balkon aus lautstark auf sich und eine weitere Person aufmerksam gemacht. An einem anderen benachbarten Fenster wartete ein Mann auf Hilfe. Sechs weitere Personen, einige davon mit Taschen beladen, wurden über das Treppenhaus evakuiert und warteten im Freien den Einsatz ab. Gleichzeitig widmeten sich die Feuerwehrleute der Brandbekämpfung. Schon nach kurzer Zeit erloschen die Flammen und dicker heller Qualm drang aus dem Fenster und ins Treppenhaus.

Wohnungsinhaber in Untersuchungshaft

Drei Personen wurden von der Feuerwehr per Drehleiter aus ihren Wohnungen befreit. Quelle: Tilo Wallrodt

Matthias Stüber, Gemeindewehrführer von Wolgast/Hohendorf, leitete den nächtlichen Feuerwehreinsatz. Quelle: Tilo Wallrodt

Insgesamt, so berichtet der Einsatzleiter, kamen 48 Feuerwehrleute der Wehren aus Wolgast, Hohendorf, Buddenhagen, Zemitz und Kröslin zum Einsatz. Auch der Rettungsdienst und der Notarzt waren zur Stelle. Die Polizei rückte mit mehrere Fahrzeugen an. Auf einem nahen Wäscheplatz kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Personen. Am Ende fixierten drei Beamte am Boden einen dritten Mann. Bei ihm handelte es sich um den Wohnungsinhaber, der sich heftig wehrte und kaum zu bändigen war. Wenig später wurde der vermutlich alkoholisierte Mann in Handschellen zum Einsatzwagen geführt und weggefahren.

„Die Kriminalpolizei Wolgast hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung gegen den deutschen Wohnungsinhaber aufgenommen“, teilt Kriminalrat Raphael Wittek mit. Nach OZ-Informationen soll eine Zeugin den Beamten einen entsprechenden Hinweis gegeben haben. Laut Polizeihauptkommissar David Haupt wurde der Betreffende vorläufig festgenommen. „Zurzeit befindet er sich wegen körperlicher Gebrechen im Wolgaster Krankenhaus, wo er bewacht wird“, so Haupt gegen Sonntagmittag. Außerdem werde geprüft, ob Haftantrag gestellt werde.

Polizei schätzt Sachschaden auf 50 000 Euro

Nachdem Polizeibeamte den Wohnungsinhaber überwältigt hatten, wurde dieser in Handschellen zum Einsatzwagen geleitet. Quelle: Tilo Wallrodt

Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 50 000 Euro. Diese Schätzung sei durchaus realistisch, meint Jörg Juhnke, Prokurist der Wohnungswirtschafts GmbH Wolgast (WoWi), welche die Wohnung vermietet. Offenbar seien, als der Brand entstand, der Wohnungsinhaber und dessen Freundin zu Hause gewesen, sagt Juhnke, der ebenso wie WoWi-Geschäftsführer Jan Koplin während des Einsatzes vor Ort war.

Löschwasser sofort aus Wohnung entfernt

„Um größeren Schaden zu vermeiden, haben wir veranlasst, dass das Löschwasser durch unsere Hausmeister so schnell wie möglich aus der Wohnung entfernt wird – mit Erfolg. Dadurch wurde verhindert, dass das Wasser in die anderen Wohnungen und ins Treppenhaus durchlief“, berichtet Juhnke. Ein Gebläse sorgte für eine Abkühlung der Wohnung. Zudem wurde der Energieversorger E.dis benachrichtigt, um mögliche Gefahren zu bannen.

Nach ihrer Evakuierung warteten mehrere Mieter (links im Bild) den Einsatz im Freien ab. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Bewohner des Hauses konnten im Anschluss an die Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. „Im Bedarfsfall hätten wir den Betroffenen unmittelbar im Nebenaufgang Ausweichquartiere anbieten können, aber dies war ja nicht nötig“, so Prokurist Juhnke. Lediglich zwei offensichtlich verängstigte junge Damen aus einer der oberen Wohnungen wurden auf private Initiative hin per Taxi abgeholt und anderweitig untergebracht. Sobald ein Brandursachenermittler den mutmaßlichen Tatort in Augenschein genommen und die Polizei die Wohnung freigegeben hat, will die WoWi einen Sachverständigten der Versicherung zu Rate ziehen.

Von Tom Schröter