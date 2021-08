Zinnowitz

Die Serie der Einbrüche in Wohnhäuser im Inselnorden reißt nicht ab: Laut Polizei sind in der Nacht zu Montag Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser im Ahornweg in Zinnowitz eingebrochen. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Nach ersten Informationen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten Schränke. Dabei haben sie es auf Wertgegenstände wie Schmuck und Bargeld abgesehen. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Heringsdorf unter 038378/279224 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Anfang Juli waren Unbekannte in zwei Häuser in Mölschow eingedrungen. Auch da erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Mitte Juni drangen Unbekannte in Häuser in Wolgast und Zinnowitz ein. Ein Paar im Zinnowitzer Fliederweg wurde von dem Täter angegriffen, nachdem sie im Schlaf aufgeschreckt waren.

Von Henrik Nitzsche