Wohnungsmangel in Greifswald trifft auf Solidarität: Wo ist Platz für Ukraine-Flüchtlinge

Greifswald

Millionen Menschen aus der Ukraine befinden sich gegenwärtig auf der Flucht. Tausende landen in Mecklenburg-Vorpommern, ein Teil von ihnen in Greifswald. Genaue Zahlen sind gerade schwierig zu bekommen. Täglich kommen neue Busse und Züge an. Es sollen noch unter Tausend sein, auf jeden Fall aber mehrere Hundert Menschen. Mit der Hilfe kommt auch die Frage auf, die schon vor dem Krieg in Greifswald gestellt wurde: Gibt es genügend Wohnraum, der doch eh schon so knapp ist und das neue Semester an der Universität bevorsteht?

Fakt ist: Bereits am zweiten Tag des Ukrainekrieges reagierte die Verwaltungsspitze im Rathaus, um den Folgen der Auseinandersetzung nicht unvorbereitet zu begegnen. „Die Hansestadt Greifswald hat am 25. Februar ein Krisenteam eingesetzt, um alles Notwendige zu organisieren. Die ersten Unterbringungen von Menschen, die zumeist individuell ankamen, erfolgten kurz darauf entweder privat oder in der Straze. Aber auch beim Studierendenwerk, wo wir einige Zimmer zur kurzfristigen Unterbringung angemietet haben“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. Seither hat sich viel getan.

Studierendenwerk stellt Zimmer für Geflüchtete

Das Studierendenwerk hat mit als erstes gehandelt und der Stadt insgesamt acht Zimmer bereitgestellt. Auch, wenn bei den Wohnräumen für Studierende immer Not herrscht, war klar, dass gehandelt werden muss. „Es war eine maßvolle Entscheidung, kurzfristig Unterstützung anzubieten, als die Not der Ukrainer größer wirkte als die der Studierenden“, heißt es vom Studierendenwerk. Die Räume stehen allen Geflüchteten zur Verfügung, die die brauchen – zunächst bis zum 30. April, danach werde man weitersehen. Die Zimmer werden meist nur für wenige Tage belegt, helfen als erster Ort zum Ruhen nach der langen Flucht. Von hier aus können die Flüchtlinge alles Weitere organisieren.

Per Gesetz seien sie nämlich dazu aufgefordert, sich zuallererst in der Ausländerbehörde des Landkreises oder in den Gemeinschaftsunterkünften registrieren zu lassen. „Sowohl der Landkreis als auch wir sind daran interessiert, dass die Menschen möglichst kurz in der Gemeinschaftsunterkunft bleiben und möglichst schnell in Wohnungen gelangen“, betont der Oberbürgermeister. Wer eine Wohnung finde, könne einen normalen Mietvertrag abschließen und dann die finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen.

Es fehlt an Möbeln

Aber ein neues Zuhause zu finden, ist in Greifswald schwer. Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), Tochter der Hansestadt, habe acht bezugsfertige Wohnungen angeboten. „Das Problem ist die Möblierung, da sind wir aber im Gespräch mit verschiedenen Anbietern“, versichert Fassbinder. Zudem wolle die WVG einige leerstehende Wohnungen, wie etwa im Ostseeviertel Ryckseite, reaktivieren und zur Vermietung bringen. Wenn die handwerklichen Kapazitäten verfügbar seien, sollen das zwei bis fünf Wohnungen pro Woche werden.

Allerdings können nicht alle Kapazitäten genutzt werden, die auf den ersten Blick attraktiv aussehen: Das leer stehende und für den Abriss vorgesehene Haus Amundsenstraße 18–20 soll nicht reaktiviert werden. „Dieses Gebäude ist bereits von der Haustechnik komplett befreit, die Schadstoffsanierung ist durch, die Wärmeanschlüsse sind alle gekappt“, informiert Fassbinder. Hier bleibt nur der Abriss.

Auch Wohnungen außerhalb von Greifswald werden angeboten

Auch die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) hat dem Landkreis freien Wohnraum gemeldet. „Es sind insgesamt 17 Wohnungen, davon acht in Greifswald und neun in Gützkow“, berichtet Anja Groß, die als Koordinatorin für alle Fragen rund um das Thema Ukrainehilfe bei der WGG agiert. Die Nachfrage sei riesig, fast alle Wohnungen daher schon vergeben. Lediglich in Gützkow stehe noch eine zur Verfügung, bei anderen gebe es Besichtigungstermine. Bereits kurz nach Kriegsausbruch seien viele Anfragen von Familienangehörigen, die hier in Greifswald leben, eingetroffen, so Groß. Die WGG prüfe nun weiter, inwieweit noch andere Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden können.

Mit allen denkbaren Akteuren Gespräche führen – das sieht der OB als weitere Aufgabe an. „Wir sind dabei, eine Reihe anderer Immobilien zu prüfen, die womöglich zur Unterbringung in Frage kommen.“ Dabei gehe es nicht um Gemeinschaftsunterkünfte, sondern vermietbaren Wohnraum. So hätten zwei Unternehmen Wohnungen in der Vulkanstraße für etwa 50 Personen angeboten. Diese können voraussichtlich in der nächsten Woche bezogen werden. Auch mit Hotels habe die Stadt Gespräche geführt, einige Zimmer seien im VCH-Hotel angemietet worden. Dies würden jedoch nur als kurzfristige Lösung angesehen.

Die Jugendherberge in Greifswald steht laut dem Jugendherbergsverband des Landes nicht für Geflüchtete zur Verfügung. Das Majuwi in Wieck stünde für kurzfristige Unterbringungen zur Verfügung, das wolle die Stadt im Bedarfsfall nutzen.

Studierende wollen eine Wohnungsbörse starten

Auch die Studierenden der Universität Greifwald wollen sich einbringen. Den Allgemeinen Studierendenausschuss haben schon zahlreiche Mail von Studierenden erreicht. Sie fragen, wie sie sich einbringen könnten, berichtet Jada Ladu, der als Referent für internationale Angelegenheiten zuständig ist. „Das größte Problem ist derzeit die Koordination von Hilfsangeboten und ehrenamtlichen Helfern“, berichtet der Student. Deswegen arbeite der AStA auch eng mit dem Netzwerk „Greifswald solidarisch“ zusammen. Doppelstrukturen wolle er auf jeden Fall vermeiden.

Trotzdem sei es wichtig, dass auch die Studierendenschaft einen Beitrag leiste. Deswegen will der AStA eine Wohnraumbörse schaffen. Diese gibt es schon, wird aber sonst zum Semesterstart genutzt. Hier können sich Menschen, die Wohnraum in Greifswald haben und Studierende, die Wohnraum suchen, verbinden. Meistens für die Zeit zwischen Semesterstart und den ersten eigenen vier Wänden. „Bei den Geflüchteten wird die Zeit länger als drei Wochen sein, aber so können wir Menschen zusammenführen.“

Von Philipp Schulz und Petra Hase