Wolfram Sprecher: Er sorgt für Ordnung in den Kaiserbädern

Mit einem konkreten Auftrag startet der aus Sonnenberg bei Pasewalk stammende Wolfram Sprecher in seine Schicht beim Kommunalen Ordnungsdienst der Gemeinde Seebad Heringsdorf. Mit seiner Kollegin Anke Zoske ist er zu Fuß, mit dem Rad oder dem Pkw in den Kaiserbädern unterwegs. „Wir sind Ansprechpartner der Bürger, vorrangig für die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zuständig. Die reichen von der Einhaltung der Hygienekonzepte in Gaststätten und Geschäften bis hin zur Kontrolle von Baustellen. Natürlich verteilen wir auch die ungeliebten Knöllchen, wenn wir Verstöße im ruhenden Verkehr feststellen“, sagt der junge Mann, der in Swinemünde wohnt.

Wenn sich Bürger über Lärm beschweren oder der Rasenmäher zur falschen Zeit in Betrieb ist, sind die Mitarbeiter auch vor Ort. Der frühere Kraftsportler hält sich mit Sport fit. Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken ist erfreut, wie schnell er sich eingearbeitet hat.

Von Gert Nitzsche