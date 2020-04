Wolgast: 16-Jähriger nachts mit gestohlenem Auto unterwegs

Wolgast

Genau hingeschaut hat am Mittwochmorgen um 2.15 Uhr eine Streife des Wolgaster Polizeireviers: In der Wedeler Straße in Wolgast fiel den Beamten ein Renault auf. Daraufhin unterzogen sie den Fahrer kurzerhand einer Verkehrskontrolle. Der junge Mann am Steuer machte zunächst falsche Angaben über seine Person und behauptete, 34 Jahre alt zu sein – das war aber dann doch etwas zu hoch angesetzt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Wolgast handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem konnte er auch keine Fahrzeugpapiere vorweisen.

Pusten durfte der junge Mann dann auch noch: Er hatte einen Atemalkoholwert von 0,36 Promille. Schließlich stellte sich dann noch die Frage nach dem Besitzer des Autos. Der 16-Jährige hatte das Fahrzeug offenbar von der Mutter eines Freundes gestohlen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Jugendliche nach den polizeilichen Maßnahmen am Morgen seiner Mutter übergeben.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von Cornelia Meerkatz