Wolgast

Auch am Mittwochabend gingen in Wolgast wieder Menschen auf die Straße, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Der Abend stand unter dem Motto „Gegen unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen“, an welcher sich rund 20 Personen auf der Freifläche am Hafen aufhielten.

Im Vergleich zur Kundgebung am Dienstagabend gab es dieses Mal keinen Aufzug durch Wolgast. Noch in der vergangenen Woche folgten 300 Personen der Einladung zum Hafen.

Streitigkeiten mit Anmeldern der Demo am Dienstag

Inhaltlich ging es auf der Bühne nicht unbedingt um die Corona-Politik und deren Maßnahmen zur Eindämmung der pandemischen Lage, sondern um die Streitigkeiten mit den Anmeldern der Dienstags-Demo, welcher am Vorabend 1300 Personen folgten. Ansinnen der Veranstalter der Mittwochsdemo ist es, dass die Spaziergänge durch Wolgast wechselseitig stattfinden könnten. Nach einer halben Stunde war die Kundgebung bei nasskaltem Februarwetter störungsfrei vorbei.

Von OZ