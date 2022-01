Wolgast: 2800 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Wolgast

Etwa 2800 Menschen sind am Mittwochabend in Wolgast auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei, die von 1600 Teilnehmern sprach, war mit zwei Hundertschaften vor Ort, um die Veranstaltung abzusichern. „Während der Demonstration am vergangenen Mittwoch wurden vier Polizeibeamte verletzt“, begründete der Einsatzleiter, Polizeioberrat Arne Zarbock, die Verstärkung der Reihen. „Außerdem hatten wir massive Auflagenverstöße. Viele Teilnehmer trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Diesmal werden wir Verstöße nicht tolerieren.“

Die Demonstranten versammelten sich wiederum am Hafenvorplatz, wo zwei Redner auftraten. Mit scharfer Kritik überzog einer der beiden die regionalen Medien, denen er Hetze und Lüge im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die jüngsten Protestzüge in Wolgast unterstellte. Zudem machte er sich darüber lustig, dass sich Fernsehteams bei den Demos inzwischen von Sicherheitskräften begleiten ließen. Der zweite Redner sprach sich unter anderem gegen die Maskenpflicht und dafür aus, dass allen Personen, gleich welchen Ranges und welcher Herkunft, die gleiche medizinische Versorgung zuteil werden solle.

Etwa 2800 Personen protestierten am Mittwochabend in Wolgast gegen die Corona-Maßnahmen. Quelle: Tilo Wallrodt

Gegen 18.55 Uhr setzte sich der Protestzug schließlich in Richtung Platz der Jugend in Bewegung. Transparente und Spruchbänder mit Aufschriften, wie „Keine Impfpflicht, keine Maskenpflicht“, „Keine Spaltung, sondern Zusammenhalt“ und „Wir sind die rote Linie – friedlich, aber bestimmt“ begleiteten die Menschenmenge. Sprechchöre waren zu hören, wie „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“, „Schließt Euch an!“ und „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut“.

Längst nicht alle Teilnehmer – insbesondere im hinteren Teil des Zuges – trugen einen Mund-Nasen-Schutz, weshalb die Polizei den Zug unter anderem auf der Saar- und der Chausseestraße stoppte und die Protestler per Lautsprecher auf die Maskenpflicht hinwies. Besondere Zwischenfälle gab es bis Redaktionsschluss gegen 20.30 Uhr nicht, als die Demonstration noch andauerte.

Von Tom Schröter und Henrik Nitzsche