Wolgast

Ob es eine diebische Elster war? Am Wochenende wurden in Wolgast 30 Plastikwerbeschilder gestohlen, die vom Theater Zauberwald aus Gießen stammen. Am 31. August und 1. September gastiert das Theater mit dem Puppenspiel „Der kleine Rabe Socke“ in der Stadt. „Am 22. August haben wir in mehreren Straßen an den Laternenpfählen die Werbeschilder angebracht. Am Sonntag waren alle Schilder verschwunden“, beklagt Markus Sperlich vom Theater Zauberwald. Er hat gestern bei der Polizei Anzeige erstattet. Der Schaden liegt bei knapp 600 Euro. „Das ist kein Dummejungenstreich“, sagt Sperlich und verweist auf die Genehmigung von der Stadt, die Plakate anzubringen. Dana Garthoff, Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes, bestätigt die Genehmigung.

„Wir kommen seit 14 Jahren in die Region. Ich kann mir das nicht erklären“, so Sperlich, der nun auf Hinweise aus der Bevölkerung (0177/6565985) hofft. An beiden Tagen wird auf dem Festplatz in der Bahnhofstraße jeweils um 15 Uhr gespielt.

Von Henrik Nitzsche