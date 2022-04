Wolgast

Zum zweiten Mal fand in den Wolgaster Anlagen eine XXL- Ostereiersuche statt. Am Ostersonnabend strömten vormittags wie in besten Zeiten vor vielen Jahren große und kleine Wolgaster bei bestem Frühlingswetter dorthin. Insgesamt wurden an die 300 Besucher gezählt.

Jedes Kind, das zur XXL-Ostereiersuche erschienen war, durfte sich ein Körbchen mitnehmen. So hatten für alle Mädchen und Jungen die Möglichkeit, ein Osternest zu finden. Fast alle Besucher hielten sich auch an diese Abmachung und waren nach getaner Suche ausgelassen und guter Dinge.

Unterstützung durch Firmen, Vereine und Privatpersonen

Das Event war eine Kooperationsveranstaltung des Jugendhauses Wolgast zusammen mit dem CJD, dem Albert Schweitzer Familienwerk und dem AWO-Hort am Paschenberg. 300 Osterkörbe waren im Vorfeld durch zahlreiche Helfer der einzelnen Einrichtungen gebastelt worden. Befüllt wurden die Nester mittels zahlreicher „Süßspenden“ von vielen Wolgaster Firmen, Vereinen und Privatpersonen. Auch die Stadt Wolgast unterstützte die Aktion finanziell mit 900 Euro.

Nach getaner Suche wurde in den Anlagen bei bestem Wetter noch gemeinsam gespielt und getanzt. Quelle: Viola Fiebiger

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Unterstützern und den fast 300 Besuchern, die die XXL-suche zum Erfolg werden ließen“, resümierten am Ende Viola Fiebiger, Leiterin des Jugendhauses „Peenebunker“, und Projektkoordinator Andreas Keil.

Von Cornelia Meerkatz