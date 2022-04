Wolgast: 450 Besucher beim Osterfeuer im Tannenkamp

Wolgast

Großer Erfolg für den Wolgaster Reitverein: Zum Osterfeuer auf dem Vereinsgelände im Wolgaster Tannenkamp, da zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast durchgeführt wurde, kamen am Ostersamstag an die 400 Besucher. Es herrschte ausgelassene Stimmung auf dem Platz, die Besucher freuten sich, nach der langen Coronapause endlich wieder gemeinsam feiern zu dürfen.

Am Grillstand und am Bierwagen, wo Wolgaster Bier ausgeschenkt wurde, herrschte Hochbetrieb. Doch das Anstehen in der langen Schlange tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Michael Bertram sagte, der zusammen mit mit Vereinschef Karsten Kruse die Bratwurstzange schwang, wurden insgesamt 600 Bratwürste an dem Abend verputzt. Auch an die Kinder wurde gedacht: Für sie wurden kleine Wettspiele ausgetragen, die mit Preisen belohnt wurden.

Etwa 450 Besucher kamen zum Osterfeuer im Wolgaster Tannenkamp auf dem Gelände des Reitvereins zusammen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz