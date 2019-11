Wolgast: AWO benötigt Fördermittel für Armenhaus-Projekt

Wolgast

Der AWO-Kreisverband Ostvorpommern hält an seinen Plänen fest, das einstige Armenhaus in der Wolgaster Kronwiekstraße zu einem Wohnobjekt mit integrierter Tagespflegeeinrichtung umzubauen. Verbandsgeschäftsführer Carsten Jahnke und AWO-Projektleiter Hans Mordhorst stellten das präzisierte Vorhaben, für dessen Umsetzung Gesamtkosten von 3,223 Millionen Euro veranschlagt seien, in der jüngsten Wolgaster Bauausschussitzung vor.

Demnach möchte die AWO in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, das im Wolgaster Sanierungsgebiet „Kron- und Fischerwiek“ liegt, im Erd-, Ober- und Dachgeschoss insgesamt 16 Wohnungen als Ein- bzw. Zwei-Personen-Haushalte herrichten. Zudem, so informierte Mordhorst, sei zur Versorgung älterer Personen eine Tagespflegeeinrichtung mit zunächst 15 Plätzen vorgesehen. Die Wohnungen seien für Senioren und für Bürger bestimmt, die nur über ein geringes Einkommen verfügen. „Wir wollen kein Seniorenwohnheim, sondern ein Wohnobjekt für ältere und jüngere Bewohner schaffen“, betonte Mordhorst.

Stellten das Projekt für das ehemalige Wolgaster Armenhaus im Bauausschuss vor (von rechts): Hans Mordhorst und Carsten Jahnke von der AWO sowie Planerin Sigrid Paschen. Quelle: Tom Schröter

Bei der Finanzierung des Vorhabens setzt die AWO auf Fördermittel in einer Größenordnung von 1,3 Millionen Euro. Weitere 1,68 Millionen Euro sollen über ein Bankdarlehen und die übrige Summe aus Eigenmitteln finanziert werden. Was die öffentlichen Zuschüsse angeht, hofft der Träger auf Zuwendungen aus einem Fonds für sozialen Wohnungsbau, auf Städtebaufördermittel, auf eine Denkmalförderung von Seiten des Bundes und auf Mittel vom Deutschen Hilfswerk via Fernsehlotterie.

Das Wolgaster Armenhaus wurde 1828/29 errichtet. Im April 2012 standen Teile des Dachstuhls und das historische Treppenhaus in Flammen. Die Brandursache konnte gerichtlich nicht geklärt werden. Später ließ die Stadt Wolgast das Dach komplett neu decken und das Treppenhaus provisorisch ersetzen. Inzwischen hat die AWO die Immobilie für 257000 Euro von der Stadt gekauft.

Von Tom Schröter