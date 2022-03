Wolgast: Ab 7. März keine PCR-Tests mehr in der Stadt möglich

Das Testzentrum im MMZ Möbelmarkt bietet dann nur noch normale Antigen-Tests an. Für weitergehende Tests fehlt auskömmliche Finanzierung. Daher habe er die Reißleine gezogen, sagt der Betreiber des Testzentrums.

