Wolgast

An der Feldstraße in Wolgast wird die Neuordnung des Geländes in der Nachbarschaft des neuen Lidl-Marktes vorbereitet. In dieser Woche wurde begonnen, das an die Feldstraße grenzende frühere Werkstattgebäude abzureißen. Hierbei handelt es sich um das letzte zur einstigen Lenz’schen Eisengießerei gehörende Überbleibsel. Auch Teile der Parkplatzpflasterung wurden aufgenommen. Weitere Abrissarbeiten auf dem Areal werden folgen. Vor einigen Wochen war bereits der Takko-Markt in die alte Lidl-Halle umgezogen, um dort zeitweise sein Domizil zu finden.

Der Geländestreifen zwischen dem neuen Lidl-Markt und der Feldstraße gehört der Schaefer Invest GmbH aus Heilbronn in Baden-Württemberg. Gemäß einer früheren Aussage des Geschäftsführers Christian Schaefer ist hier für mehrere Millionen Euro eine große Verkaufseinheit mit 3400 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche geplant. Bisher war hier von Rewe, Takko und Rossmann als künftige Nutzer die Rede.

Erst kürzlich war der Takko-Markt in die alte Lidl-Halle umgezogen. Quelle: Tilo Wallrodt

Künftig nur noch zwei große Märkte

Auf Nachfrage wollte sich Schaefer gegenüber OZ aktuell nicht zu seinen konkreten Vorhaben äußern. Einige Abstimmungen, so erklärte er, seien hierzu in den kommenden Wochen noch notwendig. Wenn der Bebauungsplan Nr. 30 „Sondergebiet Einzelhandel südlich der Chausseestraße zwischen Feld- und Saarstraße“ komplett umgesetzt ist, werden sich auf der Gesamtfläche zwischen Saar- und Feldstraße anstelle der bisher vorhandenen kleingliedrigen Geschäftsstruktur also nur noch zwei große Verkaufseinheiten befinden.

Die neue moderne Lidl-Filiale war nach neunmonatiger Bauzeit am 15. April dieses Jahres eröffnet worden. Das Marktgebäude ist mit einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern gut 300 Quadratmeter größer ist als sein Vorgänger. Insgesamt 32 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Die Investitionssumme war einst mit 3,5 Millionen Euro angegeben. Laut Schaefer wird die Umsetzung seiner Pläne auf dem Nachbargrundstück noch höhere Kosten erfordern.

Von Tom Schröter