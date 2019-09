Wolgast

Am Donnerstag erklingt um 20 Uhr das Abschlusskonzert der diesjährigen Wolgaster Sommermusiken in der St. Petri-Kirche. Unter dem Titel „Mondklänge – Abendlieder und andere musikalische Köstlichkeiten zum Tagesende“ bringen Bläser aus Kröslin, Wusterhusen-Kemnitz und Wolgast unter der Leitung von Kantorin Maria Uhle Abendlieder in vielfältiger Gestalt zu Gehör, wobei der Mond im Mittelpunkt steht. Benjamin Saupe fügt „lunare“ Orgelmusik hinzu, so dass die Zuhörer einen „voll-mondigen“ Abend erwarten dürfen. Der Eintritt ist frei.

Von Tom Schröter