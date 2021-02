Wolgast

Wir bauen auf, wir reißen nieder: In Wolgast investieren die Supermarktketten Aldi Nord und Lidl in neue, moderne Einkaufsmärkte. An der Robert-Koch-Straße ist der Abriss des am 3. Februar geschlossenen Aldi-Marktes samt dem angegliederten Asia-Restaurant in vollem Gange. Mitarbeiter der Firma Hagemann aus Kölpinsee entkernen die ausgediente Markthalle und haben auch schon einen Teil der Dachziegel entfernt.

Das Abbruchmaterial wird auf dem abgesperrten Kundenparkplatz sortiert und in große Container verladen. Bei manchen Beobachtern wecken die Abrissarbeiten Begehrlichkeiten. So wurde zum Beispiel von privater Seite angefragt, ob die Dachlatten zu haben sind, die noch einen recht kernigen Eindruck machen.

In der vorigen Woche wurden die ersten Dachziegel vom Wolgaster Aldi-Markt entfernt. Quelle: Tilo Wallrodt

Neuer Markt steht parallel zur Robert-Koch-Straße

Wie zu erfahren war, soll das vorhandene Gebäude komplett abgerissen werden und ein größerer und moderner Neubau entstehen, der nunmehr parallel zur Robert-Koch-Straße angeordnet wird. Die Investition ist Bestandteil der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes gemäß dem sogenannten Aldi Nord Instore Konzept, das Wert auf eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem verbesserten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren legt, wie Jana Freund von der Marketingabteilung der Aldi Einkauf SE & Co. oHG in Essen mitteilte.

Der Aldi-Markt wird komplett abgerissen, wobei unter anderem die noch kernigen Dachlatten Begehrlichkeiten wecken. Quelle: Tom Schröter

Mit insgesamt 1040 Quadratmetern sei die Verkaufsfläche gut 150 Quadratmeter größer als bisher. Die neue Filiale werde darüber hinaus energetisch aktuelle Standards erfüllen. Freund: „Im Zuge der sogenannten Betonkernaktivierung nutzen wir zum Beispiel die Fähigkeit der Decken und Wände im Gebäude, thermische Energie zu speichern und damit Räume zu heizen oder zu kühlen.“ Der Eröffnungstermin für den neuen Markt stehe noch nicht fest.

Fassade lässt möglichst viel Sonnenlicht rein

Während Aldi erst abreißt und dann neu baut, macht Lidl es genau umgekehrt. An der Chausseestraße/Ecke Saarstraße gewinnt der neue Markt gegenüber seinem noch in Betrieb befindlichen Vorgänger zunehmend an Kontur. Vor wenigen Tagen erhielt die neue Halle ihre zur Bundesstraße gerichtete markante, großflächige Glasfront, die dafür sorgen soll, dass möglichst viel Tageslicht in das Gebäude fällt.

Die gläserne Front des neuen Lidl-Marktes wurde in diesen Tagen fertiggestellt. Quelle: Tom Schröter

Der neue Supermarkt soll über eine Verkaufsfläche von rund 1340 Quadratmeter und der Parkplatz über gut 150 Stellplätze verfügen, informierte Marco Lell von der Lidl-Regionalgesellschaft Rostock. Auf dem Pultdach soll eine Photovoltaikanlage platziert werden, mit deren erzeugtem Strom zwei auf dem Kundenparkplatz zu errichtende Elektroauto-Ladesäulen gespeist werden sollen.

Um Energie zu sparen, wird die Filiale laut Lell unter anderem mit einem integralen Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung ausgestattet. „Außerdem kommt in der Filiale energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der wir pro Jahr bis zu 42 000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung einsparen.“

Lidl-Filiale soll am 15. April öffnen

Die Filiale zeichne sich außerdem durch breite Gänge aus, so Lell weiter. Angeboten werde hier später das Lidl-Sortiment mit rund 4000 Einzelartikeln. Dazu zählten auch Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.

„Wir planen, die neue Filiale in Wolgast am 15. April zu eröffnen“, teilte Isabel Lehmann von der Pressestelle Lidl Deutschland mit. „Zur Verstärkung unseres Filialteams suchen wir aktuell nach Verkäufern in Teilzeit und Aushilfen, die von einer unbefristeten Anstellung und dem Lidl-Mindesteinstiegslohn von mindestens 12,50 Euro pro Stunde profitieren. Darüber hinaus bilden wir auch in der Filiale aus.“

Von Tom Schröter