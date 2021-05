Wolgast

Am Freitag, dem 14. Mai, wird im Wolgaster Sportforum in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zum zweiten großen Sonderimpftag gegen Corona eingeladen. Wie Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) mitteilt, sollen an dem Tag 770 Impfdosen verabreicht werden, wobei 660 auf den Hersteller Biontech und 110 auf AstraZeneca entfallen.

Sämtliche Impftermine sind ausgebucht. Während der Anmeldefrist am Dienstagvormittag ab 9 Uhr erlebten die Verantwortlichen einen wahren Ansturm. „Bis 10.50 Uhr waren alle Termine für diesen Freitag vergeben“, resümiert Weigler, der sich während der Stadtvertretersitzung am Montagabend bei allen Mitwirkenden für deren großes Engagement am vorigen Freitag bedankte. Am ersten Sonderimpftag hatten 550 Personen im Sportforum eine Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca erhalten.

Eine besondere Herausforderung

Am kommenden Freitag werden laut Weigler vier Impfteams im Sportforum vor Ort sein. „Wir hoffen, dass wir alle 770 Impfdosen auch verimpft bekommen. Das ist schon eine besondere Herausforderung“, so Weigler, der berichtet, dass sich unter anderem Mitarbeiter der Firma Hadrian sowie Angestellte von Verkaufseinrichtungen und aus Schulen angemeldet hätten. „Auch rund 300 Köche, Restaurant- und Hotelfachleute sind diesmal dabei, die viel Kundenkontakt haben, falls die Hotellerie und Gastronomie wieder öffnet, wie wir alle hoffen. Jeder Geimpfte“, so Weigler, „bringt uns ein Stück weiter auf dem Weg zurück zu unserem vorherigen normalen Leben.“

Impftourismus soll künftig vermieden werden

Am ersten Impftag hätten sich auch Interessierte aus Stralsund und sogar aus Berlin und Hamburg in Wolgast eine Spritze setzen lassen. „Wir müssen aufpassen, dass es zu keinem Impftourismus kommt“, erklärt Weigler. „Deshalb haben wir diesmal veröffentlicht, dass wir nur Bewohner des Landkreises Vorpommern-Greifswald und Menschen impfen, die ihren Arbeitsplatz in Vorpommern-Greifswald haben.“

Die Sonderimpftage im Sportforum sollen auch an den nächstfolgenden Freitagen fortgesetzt werden. Nächster Termin sei der 21. Mai. Anmeldungen sind erneut am Telefon der Wolgast-Information unter der Rufnummer 03836/600118 und per E-Mail möglich unter der Adresse stadtinfo@wolgast.de. Wie viele Impfdosen dann zur Verfügung stehen, ist gegenwärtig allerdings noch nicht klar.

Von Tom Schröter