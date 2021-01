Wolgast

Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat Anja Lade die Leitung des Altenhilfezentrums St. Jürgen in einer schwierigen Zeit übernommen. Seit dem 1. Januar führt die Diplompflegewirtin die Geschicke der traditionsreichen Einrichtung an der Baustraße, in der aktuell 97 Bewohner leben. Ihr Vorgänger Thomas Studier war als Leiter im August 2020 ausgeschieden.

Anja Lade ist gebürtige Wolgasterin, hat eine vierjährige Tochter und wohnt in Trassenheide. Sie ließ sich in Greifswald zur Krankenschwester ausbilden und arbeitete 15 Jahre lang in der Onkologie der Greifswalder Universitätsklinik. 2015 wechselte sie beruflich nach Leipzig, wobei sie sich berufsbegleitend an der Hamburger Fernhochschule weiterqualifizierte, was sie zur Leitung der Einrichtung in Wolgast befähigt hat.

Strenges Hygiene- und Testkonzept

Hier ist sie dabei, sind rundum einzuarbeiten. Anders als mehrere andere Pflegeheime im Landkreis Vorpommern-Greifswald, ist das hiesige Altenhilfezentrum bislang vom Coronavirus gänzlich verschont geblieben. In dem zur Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH gehörenden Haus werde die Corona-Verordnung des Landes MV konsequent umgesetzt, berichtet die Leiterin. Es gelte ein strenges Hygiene- und Testkonzept für Mitarbeiter und Besucher. „Ab einem Inzidenzwert von 200 darf jeder Bewohner nur einmal in der Woche von einer festgelegten Person besucht werden“, erklärt Anja Lade. Liegt die Inzidenz darunter, seien drei Besuche pro Woche von ein und derselben Person erlaubt.

„Es gibt einen abgegrenzten Besuchsraum, in dem genaue Abstandsregeln gelten und in dem sich somit maximal fünf Besucher mit dem jeweiligen Bewohner aufhalten können. Die Besuche erfolgen wohnbereichsbezogen, so dass es zu keiner Vermischung kommt“, berichtet die 42-jährige Leiterin weiter. Nur im Ausnahmefall, wenn jemand bettlägerig sei oder im Falle der Sterbebegleitung, dürfe der Besucher aufs Zimmer.

Impfquote beim Personal unter 50 Prozent

„Das Virus kann nur von Außen eingetragen werden“, verdeutlicht Anja Lade die Art und Bedeutung der Vorsichtsmaßnahmen. „Besucher und Mitarbeiter werden bei uns regelmäßig getestet.“ In dem separaten Gebäudeflügel, in dem sich unter anderem der Speisesaal befindet, sei ein kleines Testzentrum eingerichtet worden. „Hier wird ein Rachenabstrich genommen, dessen Ergebnis nach 15 Minuten vorliegt. Bisher fielen alle Tests negativ aus, so dass die Besucher zu ihren Angehörigen konnten.“ Auch Bewohner, die einen Ausflug gemacht haben und dabei Kontakt mit anderen hatten, werden nach ihrer Rückkehr getestet.

Von den im Dezember und Januar angebotenen Impfungen hätten über 60 Prozent der Bewohner Gebrauch gemacht. Die Impfquote beim Pflegepersonal habe unter 50 Prozent betragen. Der notwendige zweite Impftermin in Sankt Jürgen stehe ab Ende Januar an. Und: Einige Heimbewohner und Mitarbeiter hätten sich zwischenzeitlich umentschieden und seien nun ebenfalls bereit, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Herausforderung für Bewohner und Pflegekräfte

„Es ist eine wirklich schwierige Zeit, insbesondere für unsere Bewohner“, unterstreicht Anja Lade. Gegessen werde nicht wie sonst üblich im Speisesaal, sondern auf den Zimmern. Gruppenangebote gebe es nur mit kleiner Teilnehmerzahl und mit gebührendem Abstand zueinander. Die Pflegekräfte seien daher zusätzlich herausgefordert, ihren Mitmenschen mit Wärme und Anteilnahme zu begegnen. „Für manchen unser Bewohner ist die Pflegerin die Ersatzfamilie“, sagt die Leiterin. Hinzu komme, dass „keiner weiß, wie lange die Zeit der Einschränkungen noch andauern wird. Das macht es, glaube ich, auch so schwer für alle.“

