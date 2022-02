Wolgast: Am Dienstag diesmal nur Kundgebung ohne Demo

Wolgast

Am Dienstag, den 15. Februar, findet in Wolgast wieder eine Protestveranstaltung statt. Die Organisatoren der Dienstags-Demo wollen auf der 18 Uhr beginnenden Kundgebung mehrere Themen ansprechen. Neben der bevorstehenden Impfpflicht für Erwachsene und der bereits beschlossenen Impfpflicht im Gesundheitssystem samt den zu erwartenden Folgen soll es auch um die Themen „Kein Krieg mit Russland“ und „Protest gegen die Energiepreise“ gehen.

In dieser Woche ist die Regelung bei den Demos so, dass es am Dienstag in Wolgast eine stationäre Kundgebung auf dem Hafenvorplatz gibt. Am Mittwoch führt diesmal der andere Veranstalter Kundgebung und Aufzug durch. Kommende Woche wird wieder gewechselt.

Die geänderten Modalitäten bei der Durchführung sollen den Grundrechten aller Menschen in Wolgast Rechnung tragen – neben den Protestlern auch Anwohnern, die wegen Lärmbelästigung klagten sowie Berufspendlern, die wegen der Aufzüge Verspätungen hinnehmen mussten. Der jetzt praktizierte Kompromiss wurde von der Versammlungsbehörde festgelegt, da sich beide Veranstalter nicht einigen konnten.

Von Cornelia Meerkatz