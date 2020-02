Wolgast: Am Schwarzen Weg fallen rund 20 Eschen

Wolgast

Donnerstagfrüh wurde in Wolgast mit der Abholzung von rund 20 Eschen entlang des Schwarzen Weges begonnen, der den Fischmarkt mit dem Tannenkampweg verbindet. Die Fällung der Bäume erfolgt in Vorbereitung des geplanten Neuausbaus des Schwarzen Weges und der sich anschließenden Straße Am Fischmarkt vom Abzweig zur Bleichstraße bis zum Wendeplatz an der Anglergaststätte. Der Schwarze Weg ist wegen der Arbeiten derzeit gesperrt.

Seit Donnerstagmorgen werden in Wolgast am Schwarzen Weg, der vom Tannenkampweg zur ASB-Kita Brummkreisel führt, insgesamt etwa 20 Eschen gefällt. Quelle: Tom Schröter

Wie Michael Ahrndt von der Landschaftsbau-Firma aus Neubrandenburg erklärt, seien die meisten der Eschen krank gewesen. Laut Mitteilung aus dem Rathaus, wolle die Stadt im Gegenzug junge Bäume entlang der Plattenstraße vom Tannenkamp zum Weidehof pflanzen.

Von Tom Schröter