Wolgast: Andrang am Schnuppertag im Runge-Gymnasium

Wolgast

Das Wolgaster Runge-Gymnasium zeigte sich am Info-Tag am Sonnabend von seinen besten und schönsten Seiten. Zahlreiche Sechstklässler aus Wolgast und Umgebung und deren Eltern waren ins Schulzentrum gekommen, um sich die Räume und Fachkabinette zu besehen und sich von Lehrern und Schülern über den gymnasialen Bildungsgang und die Angebote der Bildungseinrichtung zu informieren.

„Nach der 6. Klasse entscheiden die Eltern über den weiteren Ausbildungsweg ihres Kindes“, verkündete Schulleiter Karl-Uwe Roggow zum Auftakt. Um auf das Gymnasium zu wechseln, sei kein bestimmter Notendurchschnitt erforderlich. Einerseits müsse sich niemand vor diesem Schritt fürchten; andererseits gelte es, eine Überforderung zu verhindern, so Roggow.

Zurzeit zählen 397 Schüler zum traditionsreichen Wolgaster Gymnasium, das am 8. Oktober 1858 einst als „Wilhelmsschule“ eröffnet wurde. 31 Pädagogen kümmern sich um die Pennäler. „Anders als manche anderen Schulen, können wir über Lehrermangel und fehlende Platzkapazitäten nicht klagen“, sagt der Schulleiter. Auch zum Schuljahresbeginn 2020/2021 sollen daher wiederum drei 7. Klassen gebildet werden. 54 Siebtklässler werden benötigt; im Jahr 2019/2020 wurden laut Roggow 57 Mädchen und Jungen eingeschult, weshalb relativ kleine Klassen formiert werden konnten.

Gut besucht war der Tag der offenen Tür, zu dem am Sonnabendvormittag das Wolgaster Runge-Gymnasium einlud. Quelle: Tom Schröter

Der Schulleiter verweist zudem auf das breite Angebot in den naturwissenschaftlichen Fächern in der Oberstufe: „Wir bieten – neben Mathematik, Deutsch, Geschichte und Englisch – Leistungskurse auch in den Fächern Biologie, Chemie, Physik und Kunst an.“ Ebenfalls interessant: Seit Beginn des neuen Schuljahres ist das Online-Notenportal freigeschaltet, das Schüler und Eltern schon nach wenigen Klicks einen Überblick über den aktuellen Zensurenstand gewährt.

Nach einem musikalischen Willkommensgruß durch den Schulchor unter Leitung von Fred Winter und Maxi Czarnowski schwärmten am Samstag die Besucher aus. Manche machten sich über die Fremdsprachenangebote in Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch schlau, andere ließen sich über die jüngsten Vorhaben der Unesco-Projektschule aufklären. Andrang herrschte auch im Computerkabinett, wo Lehrerin Grit Stahl ihre Schützlinge mit den Grundlagen der blockbasierten Programmierung zum Beispiel von Computerspielen vertraut machte, und im Schülercafé, wo Kuchen und Getränke kredenzt wurden.

Währenddessen fanden sich im Musikraum potenzielle Chorsängerinnen und -sänger ein, um ihr Gesangstalent zu testen. Tom Kühnel aus Klasse 11 stellte den wahlobligatorischen Unterricht „Film und Dokumentation“ vor. „2019 haben wir einen Film zum Thema ,100 Jahre Frauenwahlrecht’ gedreht und dafür Frauen unter anderem im Krankenhaus und in der Stadtverwaltung interviewt“, erklärte der 17-Jährige, der später gern beim Fernsehen arbeiten möchte.

Viele aktuelle und frühere Gymnasiasten brachten sich am Info-Tag helfend ein. Im Bild Josephine Freise, Vivien Klempau, Johanna Jürgens und Maxi Czarnowski (von links), die interessierte Gäste mit dem Einmaleins der Papierchromatografie vertraut machten. Quelle: Tom Schröter

Um das Interesse am Experimentieren zu wecken, zeigten mehrere aktuelle und ehemalige Schülerinnen, was es mit der Papierchromatografie auf sich hat. „Indem wir Filzstiftfarben mit Wasser an Filterpapier auflösen, können wir zeigen, aus welchen verschiedenen Farbstoffen sie sich zusammensetzen“, erläuterte Johanna Jürgens aus der 8. Klasse. Im Chemiekabinett ließ Lehrerin Jana Roggow von potenziellen Runge-Schülern unter Zuhilfenahme von Fehlingscher Lösung I und II Traubenzucker in Orangensaft nachweisen. Auch Max Schütz, Timo Teschendorff und Niklas Neumann ließen sich nicht lange bitten und meisterten den Versuch am Bunsenbrenner mit Bravour.

Die Besucher konnten sich am Sonnabend außerdem vom angenehmen Miteinander an der Schule überzeugen. „Wenn Ihre Kinder das Halbjahreszeugnis der 6. Klasse bekommen haben, können sie bei uns angemeldet werden“, betonte Schulleiter Roggow. Formulare wurden bereits ausgehändigt. Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2020.

Von Tom Schröter