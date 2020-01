Wolgast/Zinnowitz/Anklam/Lüttenort

50 Eleven der Kreismusikschule Wolgast-Anklam bereiten sich momentan auf den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ vor, der am 25./26. Januar in Stralsund auf Regionalebene ausgetragen wird. Der Ausscheid bietet den Nachwuchsmusikern ein Podium, um ihr musikalisches Können als Solisten oder im Ensemble öffentlich vor einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Zuvor sind vier Generalproben in Form von Konzerten vorgesehen, bei denen die sechs- bis 17-jährigen Musiker ihr Leistungsvermögen unter Beweis stellen wollen.

Am 10. Januar haben um 17 Uhr im Wolgaster Kornspeicher junge Akkordeonspieler in der Kategorie Akkordeon/Kammermusik und ein Bläser-Duo ihre jeweils erste Bewährungsprobe vor Publikum. Am 11. Januar findet um 11 Uhr ein Neujahrskonzert im Zinnowitzer Haus des Gastes statt. Hier hoffen die Teilnehmer in den Kategorien Violinen-Ensemble, Blockflöten-Quartett, Klavier solo und Saxofon solo auf möglichst viele Zuhörer.

Unser Bild zeigt das Violinen-Trio mit Anna Pauline Parlow, Anna Maria Börrnert und Maximilian Elias Schiller (von links). Quelle: Jens Carnein

Ebenfalls am 11. Januar sind um 15 Uhr in der Aula des Lilienthal-Gymnasiums Anklam musikalische Beiträge auf dem Klavier solo, Akkordeon/Blockflöte-Ensemble sowie zwei Querflöten-Duos zu erleben. Das vierte Winterkonzert findet am 12. Januar um 11 Uhr im Atelier „ Otto Niemeyer-Holstein“ in Lüttenort bei Koserow statt. Hier stehen drei Sängerinnen, zwei Klavierspieler solistisch, ein Klarinetten-Trio und ein Duo Saxofon/Posaune auf der Bühne, um Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsprogrammen vorzutragen. Der Eintritt für alle Konzerte ist frei.

Von Tom Schröter