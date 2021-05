Wolgast

Die Deckenerneuerungs-„Heinzelmännchen“ waren wieder in Wolgast. In der Nacht von Dienstag, den 25. Mai, zu Mittwoch (26. Mai) wurden im Auftrag des Straßenbauamtes Neustrelitz Deckenerneuerungen im Bereich der Ortsdurchfahrt Wolgast (B 111) durchgeführt. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich der Bundesstraße wurden die Baumaßnahmen in die Nachtstunden verlegt.

Die Baumaßnahme von der Einmündung Robert-Koch-Straße bis zum Gewerbegebiet Am Fuchsberg begann am Dienstagabend ab 18 Uhr. Hier wurde die Fahrbahndecke auf einer Länge von 370 Metern erneuert. Die Fräse hatte im Handumdrehen die alte Fahrbahndecke entfernt, so dass noch vor Mitternacht mit dem Aufbringen der neuen Deckschicht begonnen wurde. Der Verkehr der B 111 wurde über das Gewerbegebiet am Fuchsberg an der Baustelle vorbeigeleitet.

In den folgenden Nächten bis zum 29. Mai erfolgt eine weitere Erneuerung der Fahrbahndecke inselseitig auf der B 111 zwischen der Abfahrt Sauzin und der Tankstelle Mahlzow. Um während der Zeit der Nachtbaustelle keine großen Umleitungen auszuweisen, wird der Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Von Cornelia Meerkatz