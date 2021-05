Wolgast

Die Baumpflegearbeiten im Wolgaster Dreilindengrund am Hang gegenüber des Segelclubs durch die Ziemitzer Fachfirma Konzept Grün sind abgeschlossen. Insgesamt wurden zwölf Bäume gekappt und zwei Bäume komplett gefällt.

Wie der Baumgutachter Björn Lange vom städtischen Baubetriebshof sagte, seien die Arbeiten erforderlich geworden, weil die betroffenen Bäume erhebliche Schäden aufgewiesen hatten und bei beiden gefällten Bäumen keine Standsicherheit mehr gewährleistet war. „Für das waldähnliche Areal ist die Landesforst zuständig, aber die Stadt hat die Verkehrssicherungspflicht. Vor allem die beiden völlig morschen Bäume mussten schnellstmöglich abgenommen werden, damit auf dem am Segelclub entlangführenden Weg kein Vorbeikommender Schaden nimmt. Auch die Gebäude des Segelclubs sollen nicht beschädigt werden“, erläutert der staatlich bestellte Baumgutachter.

Weißfäule und Brandkrustenpilz an den Bäumen

Lange erläutert, dass die beiden gefällten Bäume durch Weißfäulepilze innerlich schon total morsch waren und völlig den Halt verloren hatten. Die gekappten Bäume seien vom Brandkrustenpilz befallen gewesen. Dieser zersetze die Wurzeln und unteren Stammbereiche, auch wenn der Baum zunächst noch total vital wirke.

In Absprache mit der Forst und der Unteren Naturschutzbehörde, die für die Arbeiten in diesem, wegen dort vorhandener seltener Pflanzen und Bäume, als geschütztes Biotop geltenden Areal die Genehmigung erteilt haben, sei festgelegt worden, die vom Brandkrustenpilz befallenen Bäume nur zu kappen. „Auf diese Weise brauchten nur die Kronen der Bäume abgenommen zu werden. Die stehen gelassenen Bäume können Tieren weiter als Lebensraum dienen“, sagt der Baumgutachter.

Fledermausquartiere wurden erhalten

Er habe im Vorfeld der Arbeiten dreimal ornithologische Untersuchungen in dem Areal durchgeführt. „In den Stämmen haben wir Fledermausquartiere gefunden. Auch aus diesem Grund wurden die kaputten Bäume nur gekappt, damit die Tiere keinen Schaden nehmen“, so Lange.

Kritik, die die Mölschowerin Annemarie Klingner an den Arbeiten äußerte, weil jetzt Brutzeit der Vögel sei, weist Lange zurück. „Wir machen uns nicht einfach zu dieser Zeit an Bäumen zu schaffen, wenn nicht Gefahr im Verzug sei.“ Alle Maßnahmen seien mit den zuständigen Behörden besprochen worden. „Zudem habe ich im Vorfeld mehrfach an den geschädigten Bäumen ornithologische Begutachtungen durchgeführt. Sie haben nichts ergeben. Lediglich drei verlassene Altnester habe ich gefunden, sodass wir die Arbeiten wie geplant ausführen lassen konnten.“

Für die beiden gefällten Bäume wird es nach Aussage von Björn Lange vorerst keine Nachpflanzung geben, da die Forst in diesem Jahr keine Neupflanzung angeordnet habe.

Von Cornelia Meerkatz