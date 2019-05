Wolgast

Im Wolgaster Familientierpark stehen weitere umfangreiche Bauarbeiten bevor. Die Einrichtung im Tannenkamp soll attraktiver und zukunftsfähig gemacht werden. Am Mittwochvormittag wurde am Haupteingang symbolisch ein Baustellenschild aufgerichtet, das vom geplanten Ausbau der inneren Infrastruktur und der Neugestaltung des Tierparks kündet.

Laut Mitteilung aus dem Rathaus will die Stadt in den nächsten zweieinhalb Jahren etwa 4,5 Millionen Euro in Ver- und Entsorgungsleitungen sowie in ein neues Eingangs- und ein Funktionsgebäude für den Tierpark investieren. Dafür sind finanzielle Mittel gemäß der Infrastrukturrichtlinie des Landes MV und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) avisiert. Die Stadtvertretung hat trotz knapper finanzieller Ressourcen dafür rund 450000 Euro in diesem und den nächsten Haushaltsjahren bereitgestellt.

Zur Galerie Immer wieder Neues zu entdecken im Tannenkamp.

Das neue Empfangsgebäude soll den Parkbesuchern als zentraler Anlaufpunkt dienen. Vorgesehen sind ein Multifunktionsbereich mit Kasse, Shop, Erlebnis- und Ausstellungsflächen sowie Sanitäranlagen. Das Funktionsgebäude soll seinerseits die Zooschule, einen WC-Bereich, Umkleide- und Sanitärbereiche für die Angestellten und eine Schauküche beherbergen.

Tom Schröter