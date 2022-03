Wolgast

In der Wolgaster Kron- und Fischerwiek geht die Erneuerung der Infrastruktur in die nächste Etappe. Seit Kurzem nähert sich der Bautrupp der Firma Strabag nunmehr mit Tiefbauarbeiten auch aus Richtung der Fischer- und Brunnenstraße dem Sandbergplatz. Daher sind in diesem Bereich jetzt ebenso Straßensperrungen zu beachten.

„Der Baugrund wurde hier geöffnet, um zunächst die Trinkwasser- und die Gasleitungen neu zu verlegen“, informiert Bauleiterin Anne Klähn vom Zweckverband Wasser/Abwasser Festland-Wolgast. „Die Erneuerung der Kanäle für Schmutz- und Niederschlagswasser können wir erst neu bauen, wenn die neuen Leitungen für Trinkwasser und Gas fertig sind und die alten Stränge raus können.“

In der Karlstraße schon Vorarbeiten erfolgt

Im Anschluss sollen dann auch auf dem Sandbergplatz selbst die Leitungen für sämtliche Medien erneuert werden. Erste Vorarbeiten, so berichtet die Bauleiterin, seien hierfür schon erfolgt. „So wurde bereits in der Karlstraße bis zur Feldstraße die Abwasser-Druckrohrleitung mittels Bohrverfahren verlegt und dabei auch die Bahnhofstraße durchörtert“, erläutert Anne Klähn. Entlang des Sandbergplatzes zwischen der Berliner Straße und der Karlstraße werde diese Leitung demnächst in offener Bauweise neu entstehen.

In der Sandbergstraße werden die neuen Schmutzwasserkanäle in diesen Tagen der notwendigen Dichtigkeitsprobe unterzogen. Quelle: Tom Schröter

Die im Januar 2021 begonnenen Tiefbauarbeiten in der Sandbergstraße vom Abzweig Hermannstraße bis zum Abzweig Berliner Straße sind laut Aussage der Verbandsmitarbeiterin hingegen nahezu abgeschlossen. Auch in diesem ersten, 210 Meter langen Bauabschnitt wurden neue Trink-, Schmutz- und Niederschlagswasserleitungen sowie weitere Medien neu verlegt und die dazugehörigen Hausanschlüsse hergestellt. Der Zweckverband investiert hier insgesamt 824 000 Euro. „Kanalbauseitig sind wir in diesem Abschnitt fast fertig. Die Straßeneinläufe können natürlich erst montiert werden, wenn die Straßenborde gesetzt sind“, so Anne Klähn weiter.

Festgestellte Undichtigkeiten sorgen für Zeitverzug

Der Zeitplan für die bisherigen Bauarbeiten konnte nicht eingehalten werden. Zwischenzeitlich war die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts für Ende 2021 und zuletzt für Ende März 2022 angekündigt worden. Schuld am Zeitverzug seien einerseits personelle Ausfälle innerhalb der Baumannschaft durch Corona-Infektionen gewesen.

Bauleiterin Anne Klähn Quelle: Walter Scholz

Andererseits führt die Bauleiterin notwendige Nacharbeiten an den neugebauten Leitungen an. Im Zuge der aktuell stattfindenden Dichtigkeitsprüfungen seien Undichtigkeiten in der Schmutzwasserleitung festgestellt worden, weshalb nun schrittweise Nacharbeiten notwendig würden. „Solange muss der Straßenbau warten“, sagt Anne Klähn. Die Qualität und Funktionalität der neuen Kanäle seien jedoch entscheidend. Eine Kompletterneuerung von frisch verlegten Leitungssträngen, wie seinerzeit in der Bahnhofstraße geschehen, soll unbedingt vermieden werden.

Nach dem Leitungsbau werden die Straßen und Gehwege im Sanierungsgebiet Fischerwiek asphaltiert bzw. gepflastert. Parkplätze sollen teils schräg, teils längs zur Fahrbahn angeordnet werden. Auf dem Sandbergplatz ist zudem die Pflanzung mehrerer Bäume vorgesehen. Die Garagen im oberen Bereich des Platzes wurden abgerissen. Wo früher ein großer Baum stand, soll ein Spielplatz entstehen. Außerdem will die Stadt auf dem Platz eine Wertstoffstation mit Unterflur-Behältern einrichten lassen.

Von Tom Schröter