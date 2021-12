Wolgast

„Es soll nach außen hin ein Aushängeschild für Wolgast werden“, sagt Vereinsvorsitzender Mirko Reintrog. Der Entwurf für das neue Trainingszentrum des Sportclub Wolgast ist durchaus spannend: Wie ein kleines Kolosseum kommt das zweistöckige, ovale Gebäude daher, das in der Nähe des Peenestadions, angrenzend an die Straße Am Stadion, auf städtischem Grund und Boden entstehen soll. Der Zinnowitzer Andreas Wulff, von dem die Entwürfe für die bekannten Tauchgondeln in Zinnowitz, Zingst und auf Rügen stammen, hat auch dieses ebenso interessante wie repräsentative Projekt entwickelt.

„Eigentlich wollten wir schon 2021 mit dem Bau beginnen“, berichtet Reintrog. „Aber durch Corona hat sich alles verzögert.“ Die Finanzierung der mit Gesamtkosten von etwa 2,2 Millionen Euro verbundenen Investition stehe längst. Die Sparkasse Vorpommern gewähre dem Verein einen Kredit. Hinzu kämen 375 000 Euro Fördermittel aus dem europäischen Entwicklungsfonds (ELER) über den Kreissportbund Vorpommern-Greifswald. Und: Der Wolgaster Bauausschuss billigte während seiner Dezembersitzung die Freigabe von 150 000 Euro aus der Stadtkasse.

Zurzeit fehlt noch das Brandschutzgutachten

„Im kommenden Jahr wollen wir endlich mit dem Bau starten“, verkündet der 42-jährige Vereinschef. „Was uns aktuell noch fehlt, ist das Brandschutzgutachten. Wenn das vorliegt, erhalten wir die Baugenehmigung und können das Bauvorhaben ausschreiben.“

Mike Schmidt (links) und Mirko Reintrog vom Sportclub Wolgast hoffen, dass im nächsten Jahr endlich der Bau des neuen Vereinsdomizils starten kann. Quelle: Tom Schröter

Der Sportclub Wolgast, der seit 2003 existiert, hatte zunächst sein Domizil im alten Sägewerk an der Chausseestraße. Später zog der Verein, der sich dem Fitness-, Gesundheits- und Kraftsport verschrieben hat, in eine frühere Fertigungshalle Am Hasenwinkel im Gewerbegebiet Am Fuchsberg. „Wir hatten einen enormen Zulauf“, schildert Mitarbeiter Mike Schmidt. „Inzwischen haben wir über 1000 Mitglieder, davon etwa 600 Fitness- und 400 Reha-Sportler.“ Die Mitstreiter kämen aus Wolgast und Umgebung, wobei sich der Einzugsbereich bis nach Heringsdorf bzw. Lubmin erstrecke.

Zentrale Lage als ein wichtiger Standortfaktor

Die geplante neue Sportstätte soll der großen Nachfrage aus der Bevölkerung Rechnung tragen und den Aktiven angemessene Trainingsbedingungen bieten. „Außerdem ziehen wir an einen zentralen Standort“, sagt Mirko Reintrog. „Das Sportforum, die Regionale Schule mit Grundschule an der Heberleinstraße und der geplante Kita- und Hortneubau, mit denen wir intensiv kooperieren wollen, befinden sich in unmittelbarer Nähe.“ Die Kinder und Jugendlichen sollen im modernen Oval regelmäßig am Vorschul- und Wahlpflichtsport teilnehmen, so dass die Wolgaster Sportlandschaft generell aufgewertet wird und auch manches Talent entdeckt werden kann. „Wir wollen zum Beispiel wieder deutlich mehr für Kinder im Leichtathletikbereich machen.“

Im Erdgeschoss des hippodromartigen Bauwerks sollen sich ausgedehnte Trainingsflächen mit zum Teil computergestützten Geräten für Einsteiger und ältere Aktive befinden. Hinzu kommen zwei Kursräume, ein großzügiger Eingangsbereich und leistungsfähige Sanitäranlagen. „Auch eine Außensauna mit Ruheraum und ein Park sollen entstehen; die vorhandenen Bäume sollen daher unbedingt stehenbleiben“, so Reintrog. Das Obergeschoss bildet eine einzige große Trainingshalle mit Trainingsgeräten aller Art, Indoor-Cycles und einer ringsum an der Fassade verlaufenden Indoor-Laufbahn.

Corona hat die Aktivitäten auch des Sportclub Wolgast etwas ausgebremst. Sobald die Einschränkungen wieder aufgehoben werden – für den Rehabilitationssport gilt derzeit die 3G- und für den Fitnesssport die 2G-plus-Regel – dürfte sich auch das Leben im Sportclub wieder vollends normalisieren. Optimismus ist von den verantwortlichen Akteuren ohnehin gefragt. Denn: „Die Laufzeit unseres Kredits“, so betont der Vereinsvorsitzende, „beträgt 25 Jahre.“

Von Tom Schröter