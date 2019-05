Wolgast-Mahlzow

Ein besonderes Konzerterlebnis steht am Sonntag, dem 19. Mai, im Wolgaster Ortsteil Mahlzow auf dem Programm. Um 10.30 Uhr wird die Musikgruppe Kowtscheg den Gottesdienst in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wolgast/ Usedom in der Straße der Freundschaft 36b gestalten. Interessierte sind dazu herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Die Gruppe Kowtscheg besteht aus fünf Musikern, die ursprünglich aus der ostukrainischen Stadt Donezk kommen. Seit Jahren liegt es ihnen am Herzen, mit ihrer Musik die Liebe Gottes weiterzugeben. Dabei können sie mit ihren andächtigen Chorälen, fröhlichen Acapella-Songs oder anspruchsvollen Geigen-Solos nicht nur musikalisch überzeugen, sondern regen mit ihren Texten auch zum Nachdenken an.

Doch es geht nicht nur um schöne Musik. Die Musiker arbeiten gleichzeitig praktisch bei vielfältigen sozialdiakonischen Projekten in ihrem Heimatland mit, zu denen unter anderem Kinderhilfsprojekte, Flüchtlingshilfe oder Gemeindegründungen gehören. Obwohl die Bandmitglieder durch den Krieg selbst zu Flüchtlingen geworden sind, wollen sie in einer unruhigen Zeit positive Impulse setzen.

Tom Schröter