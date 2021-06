Wolgast

Die Kultur hat es wegen der Corona-Einschränkungen weiterhin schwer. Trotzdem wollen die Mitarbeiter der Wolgaster Museen auch im zweiten Sommer seit Ausbruch der Pandemie Akzente setzen. Am Dienstag trafen im Runge-Haus in der Kronwiekstraße zehn Bilder des Inselmalers Otto Niemeyer-Holstein (1896–1984) aus dessen Atelier in Lüttenort ein.

Die Arbeiten entstammen dem Frühwerk des Künstlers, als dieser seine Motive noch gegenständlich abbildete. „Es handelt sich um Landschaftsmalerei und um Bilder, die einen Wolgastbezug haben“, erläutert Wolgasts Museumsleiter Stefan Rahde. Er nahm die Werke aus der Hand der Lüttenorter Atelierleiterin Franka Keil persönlich entgegen, die auch an der Vernissage am Freitag um 14 Uhr teilnehmen wird.

„Krumminer Wiek“ als Liebling des Publikums

Die Bilder, darunter „Brücke der Freundschaft im Bau“ von 1949, „Loddiner Höft“ von 1950 und „Schilfufer“ von 1955, sind dann als Wohnzimmergalerie ab dem 7. Juni im Runge-Haus zu sehen, das immer dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat. „In Lüttenort war das 1932 entstandene Bild ‚Krumminer Wiek‘ im vorigen Sommer der Publikumsmagnet“, berichtet Franka Keil. Auch dieses frühe Werk ist im Runge-Haus ausgestellt und passt laut Rahde gut hierher, denn: „Land am Meer ist der altslawische Wortkern im Landesnamen Pommern. Das Land am Meer und die hier lebenden Menschen verbinden die Künstler Philipp Otto Runge und Otto Niemeyer-Holstein.“

Museumsmitarbeiter Philipp Porebski zeigt eine aus Flint (Feuerstein) hergestellte Pfeilspitze. Auch solche Exponate sind in der Ausstellung „Pipeline: Archäologie“ im Wolgaster Museum zu bestaunen. Quelle: Tom Schröter

Im Museum Kaffeemühle am Rathausplatz macht unterdessen die Ausstellung „Pipeline: Archäologie“ auch in dieser Saison Station. Vom 5. Juni bis zum 19. September können Interessierte im großen Saal die besten Funde bestaunen, die während der Ausgrabungen auf den großen Ferngastrassen in MV in den vergangenen Jahren ans Licht gekommen sind.

Dokumentarfilm zum einstigen Herzogschloss

Präsentiert wird zum Beispiel der älteste Waffenfund des Landes – eine Stielspitze aus Glasow, die vor 12 000 Jahren mit den ersten Jägern, die den Rentierherden folgten, in den eisfrei gewordenen Norden kam. Auch das erste Kupfer im Raum zwischen Oder und Elbe, eine intakte rund 5500 Jahre alte Kragenflasche, Modeschmuck der Germanen, Silber der Römer und Jagdutensielien aus grauer Vorzeit sind in den Vitrinen zu bewundern.

Geert Maciejewski hat das einstige Residenzschloss auf der Wolgaster Schlossinsel auf der Grundlage alter Pläne rekonstruiert. Quelle: Animation Geert Maciejewski

„Parallel dazu“, so verkündet Rahde, „laufen bei uns Vorbereitungen zur Erstellung eines Dokumentarfilms zur Baugeschichte des früheren Wolgaster Herzogschlosses.“ Der Streifen, der voraussichtlich im Spätherbst fertiggestellt werde, solle als Ergänzung zur bereits in Arbeit befindlichen Visualisierung des früheren Herzogssitzes dienen. „Als Drehorte dienen unter anderem die Universität Greifswald, die Wolgaster St.-Petri-Kirche und das Stettiner Schloss, wo man überall noch Fragmente des Schlosses erleben beziehungsweise den Charakter des Bauwerks nachempfinden kann“, so der Museumsleiter. Die Stadt bemühe sich um eine finanzielle Förderung für das Filmprojekt aus dem EU-Programm Leader.

Mit der St.-Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof ist das Wolgaster Museumstrio komplett. Ab dem 7. Juni öffnen Mitglieder des Fördervereins St. Gertrud Wolgast immer montags und donnerstags von 11 bis 15 Uhr die Pforten der Kapelle. Die Ehrenamtler beantworten gerne Besucherfragen zur Geschichte des backsteingotischen Juwels der Baukunst, das seit 2020 pünktlich zum 600-jährigen Jubiläum nach mehrjähriger Sanierung und Restaurierung in neuem Glanz erstrahlt.

Von Tom Schröter