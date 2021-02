Wolgast

Als die Peene Landschwein GmbH & Co. KG in Wolgast vor einem Jahr Insolvenz anmeldete, musste sich auch der benachbarte Biogaspark an der Netzebander Straße umorientieren. Der Park verfügt über vier Anlagenstrecken, von denen – neben Maissilage, Getreide und Ganzpflanzensilage – drei mit Schweine- und eine mit Rindergülle beschickt werden.

„Die für den Betrieb benötigte Schweinegülle bezogen wir bis dahin aus der Mastanlage von nebenan. Gebraucht werden 15 000 Kubikmeter pro Jahr“, berichtet Dr. Antje Tiedt-Schimanski, Geschäftsführerin der Innovative Energien Wolgast GmbH. Als der Mastbetrieb pleiteging, hätten umgehend neue Lieferanten, sprich andere im Landkreis ansässige Schweineproduzenten, unter Vertrag genommen werden müssen, was den Wolgaster Biogaserzeuger finanziell stark belastet. Denn während dem Betrieb die Gülle früher kostenlos zufloss, muss jetzt dafür bezahlt werden. Inklusive Transport komme dafür jährlich ein sechsstelliger Euro-Betrag zusammen, schildert Antje Tiedt-Schimanski.

Technische Umrüstung von Mai bis Oktober geplant

Von Mai bis Oktober 2021 soll der Betrieb der betreffenden drei Anlagen des Biogasparks nun schrittweise technisch umgerüstet werden, so dass künftig keine Schweinegülle mehr gebraucht wird. Damit will der Betreiber einerseits die Produktionskosten drücken und andererseits das Risiko umgehen, das ein möglicher Ausbruch der Schweinegrippe in sich birgt. „Denn wenn heute die Schweinegrippe in unserer Region ausbricht, kann ich morgen die Anlagen stilllegen“, verdeutlicht die Geschäftsführerin die Gefahr.

Geplant sei daher, auf sogenannte Trockenfermentationsanlagen umzusteigen. „Künftig wird in den drei Anlagenstrecken der Fermenterinhalt ausgepresst und den festen Gärresten das Presswasser für den biologischen Prozess wieder zugeführt“, erklärt die Geschäftsführerin. Im Zuge der Umrüstung müssten die Einbringtechnik und das Rührwerk in den Fermentern verändert und auch steuerungstechnisch einiges erneuert werden: „Pro Anlage werden dafür jeweils acht Wochen benötigt, so dass wir im Oktober fertig sein werden.“ Rund 1,2 Millionen Euro würden in den Umbau investiert. Die vierte und jüngste Anlagenlinie werde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weiterhin mit Rindergülle gespeist; 5000 Kubikmeter pro Jahr stammen aus einem Betrieb in Bandelin bei Gützkow.

Gärreste gelangen auf umliegende Äcker

Im Wolgaster Biogaspark werden pro Jahr 21 000 MWh Strom sowie 16 000 MWh Fernwärme erzeugt. „Damit werden etwa zwei Drittel der in Wolgast-Nord benötigten Fernwärme abgedeckt“, sagt Antje Tiedt-Schimanski, die auch Geschäftsführerin der Wärmeversorgung Wolgast GmbH ist. Die in den Biogasanlagen anfallenden Gärreste, etwa 30 000 Tonnen jährlich, werden als Dünger an in der Umgebung tätige Landwirtschaftsbetriebe abgegeben.

Blick auf das Gelände der Peene Landschwein GmbH & Co. KG in Wolgast Quelle: Tilo Wallrodt

Für die Peene Landschwein GmbH & Co. KG war der Greifswalder Rechtsanwalt Jörg Sievers zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Wie Sievers auf unsere Anfrage sagte, sei es bisher nicht gelungen, einen neuen Eigentümer für die Immobilie zu finden: „Aber es gibt noch nach wie vor einige Interessenten; schon in Kürze steht der nächste Besichtigungstermin an.“

Von Tom Schröter