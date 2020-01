Wolgast: Bisher kein Bewerber für Kita-Neubau

Wolgast

Am 11. Dezember vorigen Jahres schrieb die Stadt Wolgast erneut den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände des früheren Divi-Platzes hinter dem Schulgebäude an der Heberleinstraße aus. In dieser Woche teilte Vizebürgermeister Ralf Fischer mit, dass mit Stand Dienstag noch keine Bewerbung im Rathaus eingegangen sei. Ihm liege jedoch die Information vor, wonach mindestens ein freier Träger ein Angebot einreichen wolle. „Im Interesse eines Auswahlverfahrens ist es natürlich besser, wenn mehrere Träger ein Angebot abgeben“, so Fischer.

Wie berichtet, soll auf besagtem Grundstück eine Kita mit 20 Krippen-, 60 Kita- und 150 Hortplätzen entstehen. In einem ersten Anlauf hatte das Stadt­parlament im März 2018 dem Trägerwerk Soziale Dienste in MV den Zuschlag für den Betrieb der neuen Kita erteilt. Die damaligen Mitbewerber, der Arbeiter Samariter Bund (ASB) und die Volkssolidarität, hatten das Nachsehen. Die Verhandlungen mit dem Trägerwerk verliefen jedoch schwierig und wurden schließlich abgebrochen, so dass jetzt ein zweiter Versuch unternommen wurde.

Von Tom Schröter