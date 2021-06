Wolgast

Noch immer lag Brandgeruch in der Luft, als am Sonnabend, sechs Tage nach dem verheerenden Feuer, vor der Wolgaster St. Jürgen-Kapelle kraftvolle Posaunentöne erklangen. Mitstreiter und Freunde des Posaunenchores der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri, die an diesem Tag das 101-jährige Jubiläum ihres Ensembles begingen, waren auf den Kirchhof an der Breiten Straße gekommen, um ein Gedenkkonzert für St. Petris kleine Schwester zu geben.

Unter Leitung von Landesposaunenwart Martin Huss ertönten bekannte Kirchenlieder, wie „Jesu, meine Freude“, „Du meine Seele singe“, „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ und „Nun danket alle Gott“. Bei 33 Grad Celsius suchten sich die Bläser und mehrere Zuhörer ihre Plätze im Schatten der Bäume. Beschwingt und gut gelaunt trug der Posaunenchor die einzelnen Stücke vor, wobei gern auch Liedwünsche der Gäste erfüllt wurden.

Gemeinde hat Spendenkonto eingerichtet

Wer einen Blick in das Innere der gut 600 Jahre alten Kapelle wirft, wird bestürzt sein. Insbesondere im Altarbereich richtete das am 13. Juni durch Brandstiftung gelegte Feuer beträchtliche Schäden an. Teile der Decke samt Dämmung stürzten in den großen Saal und auch die Einrichtung ist weitgehend unbrauchbar geworden. Laut Pastor Sebastian Gabriel muss zunächst ein Gutachter den Gesamtschaden ermitteln, der dann von der Versicherung zu regulieren sei. Die Rede ist von einem Schaden in Höhe von mindestens 350 000 Euro.

Die Schäden, die der Brand vom 13. Juni in der St. Jürgen-Kapelle in Wolgast angerichtet hat, sind immens. Quelle: Tom Schröter

Wer sich an der notwendigen Sanierung der kleinen Kirche finanziell beteiligen möchte, hat die Gelegenheit dazu. Die Kirchengemeinde hat bei der Sparkasse Vorpommern ein Spendenkonto eingerichtet, auf das unter dem Kennwort „Spende für St. Jürgen“ kleinere oder größere Beiträge für den Erhalt des markanten Wolgaster Bauwerks eingezahlt werden können. Die Kontoverbindung lautet: IBAN DE 92 1505 0500 0371 0014 98.

Pastor Gabriel: St. Jürgen ist unsere Winterkirche

Auch während des Gedenkkonzertes am Sonnabend meldeten sich einige potenzielle Unterstützer, die sich am Wiederaufbauwerk beteiligen wollen. Ältere Einwohnerinnen äußerten ihr Unverständnis über die Ruchlosigkeit der Brandstifter. Wäre das im Dachstuhlbereich gelegte Feuer nicht in einem so frühen Stadium bemerkt worden, hätten die Flammen sicher die gesamte Kapelle ergriffen.

Bekannte Kirchenmusikstücke erklangen am Samstagnachmittag vor dem Eingang zur St. Jürgen-Kapelle. Quelle: Tom Schröter

Laut Mitteilung von Pastor Gabriel ist bei der Sanierung auch Eile geboten. „Wir müssen schnell sein beim Wiederaufbau. St. Jürgen ist unsere Winterkirche und zudem Heimstatt für verschiedenste Gruppenarbeit. Das Haus stehlt allen Menschen offen“, betonte der Wolgaster.

Von Tom Schröter