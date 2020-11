Wolgast

Ein Schmuckstück von Blautanne wird in diesem Jahr den Wolgaster Rathausplatz als Weihnachtsbaum schmücken. Am Montag, den 23. November, fuhren pünktlich um 7 Uhr die Mitarbeiter des Wolgaster Baubetriebshofes und des Krandienstes Lange aus Grimmen in der Straße Am Wolfskrug im Tannenkamp an, um die Tanne zu fällen.

Wie die Besitzer vor Ort berichteten, soll die etwa 10 Meter hohe Blautanne aus Sicherheitsgründen und wegen geplanter zukünftiger Umbauarbeiten auf dem Grundstück weichen. Der Baum wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und wurde vom Onkel des jetzigen Hausbesitzers gepflanzt.

Auch kleine Bäume werden geschmückt

Nachdem die Polizei mit zwei Streifenwagen und ein Begleitfahrzeug des Krandienstes den Transport abgesichert hatten, traf der Baum gegen 10 Uhr an seinem Bestimmungsort auf dem Rathausplatz in der Wolgaster Innenstadt ein. Dort wird er nun in den kommenden Tagen mit einer Lichterkette versehen, damit er ab dem ersten Adventswochenende den Rathausplatz zur bevorstehenden Weihnachtszeit ziert.

Neben der Blautanne werden in diesem Jahr auch wieder viele kleine Bäume und Gebäude in der Innenstadt geschmückt. Kindergärten und Tagesmütter/-väter sind aufgerufen, sich mit weihnachtlichen Basteleien am Schmücken der Bäume zu beteiligen.

Ausfallen muss allerdings wegen der Coronapandemie der beliebte, alljährlich am dritten Adventswochenende stattfindende Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfallen.

Von Tilo Wallrodt