Wolgast: Blechcontainer krachen im Sturm auf Autohaus-Neuwagen 

Wolgast/Insel Usedom

Als ihn am Sonntag kurz nach 6 Uhr das Telefon aus dem Schlaf reißt, schwant Michael Esser schon nichts Gutes. Draußen tobt Sturmtief Nadia. Dann hört der Inhaber eines Autohauses in Wolgast seinen Kollegen am anderen Ende der Leitung, der vom THW informiert wurde: Zwei Metallcontainer seien aus der Verankerung gerissen worden, über den Zaun gehoben und auf die nagelneuen Ausstellungsautos gefallen. Der Schaden sei riesig, ein Container liege jetzt schon halb auf der Straße ...

Sofort ist Michael Esser hellwach und wenig später auf dem Weg in sein Autohaus. Die Mitarbeiter sind ebenfalls schon auf dem Weg dorthin. Das Bild, das sich den Männern an diesem frühen Sonntagmorgen bietet, ist verheerend. Zahlreiche Neuwagen sind unter den Trümmern der Container begraben, wenigstens zwei Fahrzeuge haben nach einer ersten Einschätzung des Chefs wohl Totalschaden. „Wenn ich hier alles zusammenzähle, komme ich wohl an die 90 000 Euro Schaden oder sogar noch mehr heran“, schätzt Michael Esser ein.

Auch Fahnenmast kippt um

Dem 41-Jährigen ist die Verzweiflung anzusehen. Mit seinen Männern kämpft er inmitten des Sturmes darum, die Containerreste zu zerschneiden und wegzuräumen. Dann sollen die kaputten Autos gesichert werden. Trotz des riesigen Schadens ist er froh, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist. „Nicht auszumalen, wenn hier gerade ein Passant vorbeigekommen wäre, als die Container durch die Luft flogen“, meint Michael Esser und blickt nachdenklich auf den umgekippten Fahnenmast auf dem Rasen.

Wolgast: Orkan reißt Blechgaragen vom Hof eines Autohauses und begräbt mehrere Neuwagen unter sich. Erster geschätzter Schaden, mehrere Zehntausend Euro. Quelle: Tilo Wallrodt

Die beiden Container, die es über den Zaun auf die Autos geweht hat, standen seit 1994 auf dem Gelände des Autohauses. Sie waren fest in der Erde verankert und haben bereits zahlreiche Stürme überstanden. Dieses Mal jedoch war es zu heftig.

Dutzende Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume

Entwurzelter Baum Wolgast Diesterwegstraße Quelle: Tilo Wallrodt

Sturmtief Nadia hat in und um Wolgast sowie auf der Insel Usedom damit gewaltige Schäden angerichtet. Die Feuerwehren, Polizei und auch das THW mussten dutzende Male in der Nacht und am frühen Morgen ausrücken, um vor allem umgestürzte Bäume, die quer über die Straße lagen, zu zersägen und wegzuräumen. So war die Kameraden aus Wolgast, Hohendorf, Buddenhagen und zahlreichen anderen Orten rund um die Uhr im Einsatz. Mal waren es entwurzelte Bäume in Wolgast, dann in Hohendorf, danach in Buddenhagen. Auf der B 111 krachte ein Baum in Höhe des Blitzers kurz vor der Abfahrt nach Hohendorf auf die Fahrbahn. Der nicht weit entfernt wohnende Unternehmer Rainer Koch half den Feuerwehrleuten mit einem Bagger beim Wegräumen.

Umgestürzter Baum an der Bundesstraße 111 zwischen Wolgast und der Abfahrt Pritzier in Höhe des Blitzers. Quelle: Tilo Wallrodt

Besonders heftig hat es die Feuerwehr in Karlsburg in der Nacht erwischt. Zuerst fiel ein starker Baum in der Schulstraße auf zwei Autos. Später waren die Einsatzkräfte dabei, auf der B 109 im Karlsburger Wald aufzuräumen, als plötzlich ein Baum auf das Feuerwehrauto krachte. Zum Glück wurde niemand verletzt, alle kamen mit dem Schrecken davon.

Die Kameraden der Feuerwehr Karlsburg sind seit gestern 20.00 Uhr im Dauereinsatz. Ca. 36 Bäume wurden seit dem beräumt. Eine Situation war besonders Gefährlich. Noch während der Beseitigung einer Baumsperre im Karlsburger Wald, stürzte ein Baum direkt auf das Einsatzfahrzeug der Kameraden. Glück im Unglück. Bis auf einen ordentlichen Schreck ist hier Gott sei Dank nichts passiert. Quelle: Tilo Wallrodt

Alte Mauer fällt auf Autos

Heftig gekracht hat es am Sonntagmorgen auch in der Fischerstraße in Wolgast, als eine alte Mauer einstürzte und die Bausteine auf die davor parkenden Autos fielen und sie erheblich beschädigten. Für die betroffenen Besitzer war das ein böses Erwachen am Sonntagmorgen. Außerdem wurde eine der Wolgaster Ampeln an der B 111 auf dem Brückenvorplatz abgerissen – wobei sich darüber wohl niemand geärgert haben dürfte. Denn wegen der oftmals langen Rotphasen war besonders diese Ampel bei den Verkehrsteilnehmern verhasst, da sie den Verkehrsfluss stoppte.

Die Freiwillige Feuerwehr Heringsdorf/Bansin hatte nach Aussage des Einsatzleiters Arne Hilpert bis Sonntagmittag zehn Einsätze. „Es waren glücklicherweise alles nur umgestürzte Bäume und keine Personenschäden“, resümiert er. Auch die Wehren vieler anderer Seebäder, so etwa in Zinnowitz, mussten sich mit herabgestürzten Bäumen, die die Straße versperrten, plagen.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heringsdorf/Bansin räumen einen umgestürzten Baum auf der Straße nach Gothen beiseite. Quelle: Arne Hilpert

Wasser bis an die Steilküste

Wer im Laufe des Sonntags spazieren oder joggen ging, konnte überall noch die Spuren von Sturmtief Nadia begutachten. So lagen an der Heringsdorfer Promenade direkt neben mehreren Sitzbänken dicke abgebrochene Äste von Kiefern. Wer sich ans Wasser wagte, und die Treppe an der Steilküste benutzen wollte, kam zwar nach unten – dann aber nicht weiter, da die Sturmflut das Wasser direkt bis an die Steilküste drückte.

Von der Steilküste selbst war nichts Nadia zum Opfer gefallen. Spaziergänger auf der Bansiner Seebrücke indes ließen sich am Mittag von den schwächer gewordenen Sturmböen nicht abschrecken und beobachteten gebannt die hohen Wellen und die spritzende Gicht.

Stundenlange Stromausfälle

Außerdem gab es vor allem im Bereich Wolgast und auf dem Gnitz auf Usedom zu stundenlangen Stromausfällen durch umgestürzte Bäume, die Leitungen beschädigt hatten. Auf Facebook meldeten sich beispielsweise Betroffene aus Lütow, Hohendorf, Buddenhagen, die am Sonntagnachmittag noch immer keinen Strom hatten. Wie ein Sprecher von E.DIS sagte, seien ihre Netzexperten sowohl in den Leitstellen als auch vor Ort an den Störungsstellen mit großem Engagement im Einsatz. Aber wegen der anhaltenden und zum Teil starken Sturmböen war die Wiederversorgung nicht in jedem Falle sofort und kurzfristig möglich.

Größe Schäden auch in Swinemünde

Im benachbarten Swinemünde tobte der Sturm ebenfalls heftig. Es gab Zugverspätungen und die meisten Fähren fuhren nicht. Umgestürzte Bäume zerstörten mehrere Autos, doch auch hier blieb es bei Blechschäden. Viele Schäden wurden an der Promenade verzeichnet, wo die Pavillons von Händlern bzw. gastronomische Stände wegflogen.

In Swinemünde riss der Sturm mehrere Boote am Hafen um. Quelle: Radek Jagielski

Alles in allem sind die Schäden durch das Sturmtief Nadia in der Region zwar enorm, aber es ist kein Mensch zu Schaden gekommen. „Und das allein zählt und relativiert vieles“, formulierte es Autohaus-Chef Michael Esser.

Von Cornelia Meerkatz