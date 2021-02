Wolgast: Blumenläden auf Ansturm zum Valentinstag vorbereitet

Wolgast

Die Floristinnen Julia Buchholz (l.) und Regine Stiem-Jager treffen Vorbereitungen für den Valentinstag, denn sie rechnen am Sonnabend mit Hochbetrieb. Um die Verliebten zufrieden zu stellen, binden sie ganz unterschiedliche Sträuße, gern auch mit Schokolade und Herzen als Beiwerk.

Auch am Sonntag zumValentinstag haben die Blumenläden, wie hier in der Hufelandstraße, von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Vor allem die Männer müssen also keine Sorge haben, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen, einen Gruß für die Angebetete zu besorgen.

Von Tilo Wallrodt