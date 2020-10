Wolgast

Ein Bohrturm der Firma TerraTec Baugrunduntersuchung aus Stralsund hat in diesen Tagen am Wolgaster Fischmarkt Station gemacht. Die Mitarbeiter Jürgen Lampe und Nico Simon haben die Spezialtechnik oberhalb des Schlossgraben-Ufers neben der Freitreppe in Position gebracht und sind nun dabei, insgesamt vier jeweils 25 Meter tiefe Bohrungen vorzunehmen.

Die Bodenproben aus Wolgast sollen anschließend in einem Labor analysiert werden. Quelle: Tom Schröter

Anzeige

In unterschiedlicher Tiefe entnehmen die Fachleute Bodenproben, die später in einem Labor untersucht werden sollen. Im Ergebnis sollen so konkrete Aussagen über die Beschaffenheit und die Zusammensetzung des Untergrundes getroffen werden. Wie zu erfahren war, stießen die Mitarbeiter im ersten Bohrloch bis in 7,50 Meter Tiefe auf in der Vergangenheit aufgeschüttete Lagen, die unter anderem angebranntes Material und Bauschutt enthalten. Erst unterhalb dieser Schicht schloss sich gewachsener Boden an.

Uferzone sackt immer wieder ab

Hintergrund der aktuellen Untersuchungen sind Pläne der Stadt Wolgast, den Fischmarkt abschnittweise mit einer Uferbefestigung in Form einer Spundwand auszustatten. Diese soll verhindern, dass die Uferzone des Fischmarktes aufgrund eines Grundbruches weiter absackt. Seit Jahren bricht das Gelände parallel zur Uferkante im Bereich von der Freitreppe bis hinter den Aufgang zur Amazonenbrücke immer weiter ein, um in Richtung des Schlossgrabens abzudriften.

In der Vergangenheit traten im Bereich des Uferweges stellenweise derart massive Absackungen auf, dass dieser zeitweise gesperrt und Material aufgefüllt werden musste.

Dieser Bohrturm kündet von den aktuellen Baugrunduntersuchungen am Fischmarkt in Wolgast. Quelle: Tom Schröter

Eine bis zu einem tragfähigen Grund reichende Spundwand soll diesen Prozess zum Stillstand bringen. Im Zuge der Ufersicherung sollen auch die Oberflächen und vorhandenen Einbauten wieder angepasst werden. Die Stadt erwartet eine aufwendige Genehmigungsplanung, so dass nicht vor 2021 mit einem Baubeginn gerechnet werde. Die Kosten für die geplante Spundwand bewegen sich nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Euro-Bereich, so dass die Stadt bei der Finanzierung auf die Gewährung von Fördermitteln angewiesen sei.

Die Benutzung der lediglich für Fußgänger bestimmten Amazonenbrücke ist wegen des Uferabbruchs übrigens nicht beeinträchtigt. Denn als die Fußgängerbrücke 2009 für 309 000 Euro von Grund auf saniert und verbreitert wurde, wurden die Auflager bereits auf festem Grund platziert. Das Geld kam seinerzeit größtenteils aus dem Konjunkturpaket von Bund und Land. Die Generalreparatur war nötig geworden, nachdem die Holzkonstruktion durch diverse Absackungen und Böschungsbrüche unpassierbar geworden war.

Von Tom Schröter